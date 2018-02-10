Глава ВОБ о триколоре в Пхенчхане: Западные фанаты на нашей стороне!

РИА Новости

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в эфире НСН поддержал американца, развернувшего флаг РФ на открытии ОИ.

Российские флаги на олимпийских трибунах в Пхенчхане обязательно будут и в большом количестве. Это стало ясно сразу, как только МОК заявил о запрете российской национальной символики. После того, как американский фанат развернул триколор на открытии Олимпиады, прогноз только подтвердился, заявил в эфире НСН президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Происходит то, что Всероссийское объединение болельщиков и прогнозировало. Любой запрет вызывает обратную реакцию. Никаких юридических обоснований у властей Южной Кореи для запрета на трибунах российского флага нет, а МОК регулировать поведение зрителей никак не может», - заявил собеседник агентства.

По словам Шпрыгина, гонения на российских спортсменов со стороны МОК вызвали еще большую их поддержку во всем мире.

«На Западе нас поддерживают полностью, потому что правду никогда не скроешь, она всегда на виду. В конце концов, русский зритель - не бультерьер без намордника. Я думаю, что это только начало. На хоккейных матчах будет много российских флагов. Изначально не было понятно, для чего МОК затеял такую вакханалию и дошел до такой крайности, вплоть до запрета флага страны на трибунах», - заключил глава ВОБ.

Накануне в Пхенчхане прошла церемония открытия Олимпийских Игр. Во время представления один из присутствующих на трибунах болельщиков развернул российский флаг. Как потом выяснилось, триколор пронес в зал американский болельщик Филип Вахуда. Он пояснил, что сделал это в знак уважения к российским спортсменам Виктору Ану и Антону Шипулину, которых МОК не пустил на Игры без объяснения причин.

Пользователи соцсетей восхитились поступком американца, а другие болельщики последовали его примеру. В субботу бело-сине-красный стяг развевался вдоль трассы на соревнованиях по скиатлону. А пара из Владивостока - Наталья и Виктор - развернули российский флаг на соревнованиях по шорт-треку. Не исключено, что именно это помогло россиянину Семену Елистратову завоевать первую бронзу в копилку национальной сборной.