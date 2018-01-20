Глава SMP Racing: Мы поможем Сироткину закрепиться в Formula 1

Борис Ротенберг рассказал НСН, чего ждет от своего воспитанника.

Пилот российской программы развития автоспорта SMP Racing Сергей Сироткин в наступившем году дебютирует в чемпионате мира Formula 1 в составе британской команды Williams Martini Racing. Накануне было объявлено о подписании соответствующего соглашения.

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг рассказал НСН, чего ждет от своего воспитанника.

«У Сережи в приоритете Formula 1. И мы все вместе, всей командой будем ему в этом помогать, чтобы он закрепился сейчас в F1. Следить я буду за ним обязательно, за всеми его выездами, квалификациями, гонками. Сережа очень быстро учится. Схватывает и моментально делает так, как надо. Его очень хвалили в Renault, все удивлялись, насколько он может работать с машиной. Буду посещать гонки. Мешать не буду. Звонить, слать эсэмэски тоже не буду. Он все сам знает», - сказал он.

Хотя в СМИ появлялась информация, что за присоединение к британской команде российского пилота пришлось заплатить 15 млн долларов, Ротенберг настаивает, что дело не в деньгах.

«Деньги – это всегда важная составляющая. Автоспорт – это дорогой вид спорта. Но здесь у нас не денежный принцип присутствует. Сережа доказал, что он может работать с машиной, может работать как быстрый пилот, который едет наравне с основными пилотами команды. Он умеет работать с техниками, с инженерами, полная взаимосвязь. Поэтому, я думаю Williams и остановил свой выбор на нем. Результаты, которые он смог показать, удивили вообще всех. Да, мы вкладываем деньги – в технологии, в феврале будет новая машина», - пояснил собеседник НСН.

Сергей Сироткин уверен, что сможет показать хорошие результаты в составе Williams Martini Racing.

«У меня есть определенный опыт, определенное понимание, как мне лучше бороться, каких вещей стоит избегать. Мне не надо пытаться прыгнуть выше головы, я просто должен сделать то, что я могу. Этого будет достаточно. Придется проводить очень много времени в Англии, рядом с командой. План работы действительно впечатляет. Я этого хочу и готов работать изо дня в день для достижения максимальных результатов. Стартовый номер у меня будет 35. Это хорошая комбинация. Многие другие номера заняты, поэтому придется делать этот номер счастливым», - сказал он в беседе с НСН.

Борис Ротенберг пояснил, почему выбор пал именно на британскую команду.

«Мы это соглашение сделали именно с Williams. Это одна из самых лучших команд, которая существует уже больше 40 лет. Они настолько много воспитали чемпионов мира, настолько много сделали для автоспорта, что могут соперничать с лучшими командами, такими как McLaren и Ferrari», - отметил он.

По его словам, такие соглашения мотивируют российских подростков идти в автоспорт.

«Уже больше 1,5 тысяч претендентов по всей России, по всем округам, которые занимаются автоспортом, именно картингом. И они видят, что уже есть результат, что они могут по спортивному принципу попасть туда, куда они все стремятся», - указал основатель SMP Racing.

Отметим, что соглашение о присоединении Сироткина к Williams Martini Racing было подписано после нескольких месяцев переговоров и тестов пилота за рулем болида британской команды в Абу-Даби.