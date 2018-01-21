Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы российской сборной

Валерий Газзаев решил отказаться от усов в случае победы российской сборной. Бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России согласен на такие крайние меры в случае победы российских спортсменов на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Напоминаем, что главное состязание этого года пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии в Москве. Матчи ЧМ также пройдут в Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Саратове, Казани, Калининграде и других городах РФ.