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Спорт

Газзаев: Петербург способен принять финал Лиги чемпионов

1 Ноября 2018 в 20:42
Газзаев: Петербург способен принять финал Лиги чемпионов
Заслуженный тренер России в эфире НСН выразил уверенность, что у города есть все шансы, чтобы организовать исторический матч.

Российский футбольный союз выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. РФС предлагает провести встречу на арене "Санкт-Петербург", на которой проходили матчи чемпионата мира 2018 года и состоятся игры чемпионата Европы 2020 года. Также на проведение финала турнира претендует Мюнхен. Заявки на проведение финалов европейских турниров должны быть отправлены в УЕФА до 15 февраля 2019 года. Места проведения финалов будут названы на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН назвал честью возможность проведения спортивного события такого масштаба.

«Я думаю, что проводить финал Лиги чемпионов - это абсолютная честь для каждого города, поэтому Санкт-Петербург полностью готов. Вы помните, когда был матч между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в "Лужниках"? Тогда приехала вся футбольная общественность, все выдающиеся тренеры и игроки, и это был настоящий праздник. Так что если Санкт-Петербург проведет финал Лиги чемпионов, а я абсолютно не сомневаюсь в способности города это организовать, я только приветствую такое решение», - отметил он.

Россия дважды принимала финалы еврокубков: в 1999 году финал Кубка УЕФА, в 2008 - решающий матч Лиги чемпионов. Обе игры проходили на московском стадионе «Лужники».

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