Газзаев надеется на масштабные реформы в РФС с избранием Дюкова

ФОТО: Александр Дюков // Сайт РФС

Заслуженный тренер России поздравил в эфире НСН Александра Дюкова и рассказал, каких перемен ждёт с его приходом.

Новым президентом Российского футбольного союза (РФС) избран председатель совета директоров «Зенита» и глава «Газпром Нефти» Александр Дюков, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что его кандидатуру выдвинули 63 организации, входящие в Союз. Он стал единственным претендентом на пост.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН поздравил нового главу РФС и рассказал, каких перемен в отечественном футболе ждёт после этого события.

«Во-первых, я поздравляю Александра Дюкова с избранием! Я его знаю как человека высокопрофессионального, с большим опытом руководства, тем более, не только в своей профессиональной деятельности, но и в спорте. Он последние годы был президентом ФК “Зенит”. Поэтому, конечно, поздравляю, наш футбол давно нуждается в переменах. Я надеюсь, что с его приходом качественно изменится структура нашего футбола, потому что у нас большие проблемы на уровне клубных команд, института национальной сборной. И, безусловно, после ЧМ-2018 мы должны вовлечь в систему профессионального детско-юношеского массового любительского футбола все регионы России. Я считаю, что должны пройти очень мощные реформы, чтобы наши успехи на уровне клубных команд, особенно на международных турнирах, таких как Лига Европы, Лига чемпионов, были не эпизодическими, а регулярными. Так что, надеюсь, что это произойдёт», — заявил Газзаев.

После своего избрания на пост Александр Дюков заявил, что намерен уделить особое внимание развитию работы над футболом для лиц с ограниченными возможностями. Также он упомянул необходимость развития мини-футбола в России.

Добавим, Дюков также не исключил того, что «Газпром нефть» может стать новым спонсором Российского футбольного союза. По его словам, это будет зависеть от того, что предложит компании в свою очередь РФС.