Газзаев: Допинг в кёрлинге – это абсурд!

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В эфире НСН заслуженный тренер России назвал обвинения кёрлингиста Крушельницкого в допинге очередной нападкой МОК на российский спорт.

Российского кёрлингиста Александра Крушельницкого подозревают в употреблении допинга. Уведомление о возможном нарушении спортсменом антидопинговых правил штаб российской делегации получил в воскресенье, 18 февраля. Спортивный арбитражный суд в Лозанне 19 февраля открыл дело в отношении Крушельницкого. При этом в Международном олимпийском комитете не исключили, что допинг-тест мог быть ошибочным, и мельдоний спортсмену могли подмешать.

В эфире НСН депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев назвал инцидент продолжением негативной пропаганды против российских атлетов.

«Очень может быть, что это очередная провокация. Сейчас, как вы видите, вокруг нашей сборной творятся «чудеса». То реабилитировали, то не допустили... Сейчас опять находят какие-то возможности (). Это нужно, чтобы постоянно поддерживать этот шум и негативную пропаганду», - отметил Газзаев.

Депутат напомнил, что в России введена уголовная ответственность за склонение к допингу. «Я не думаю, что кто-то из спортсменов сегодня может повторить ошибку», - считает собеседник НСН.

Кроме того, по мнению Газзаева, кёрлинг – не тот вид спорта, где от спортсменов требуются дополнительные силы. «Какой допинг в кёрлинге может быть? Это же абсурд полный. Это не тот вид спорта, где необходима выносливость, силы», - сказал он.

Депутат также предостерег от поспешных выводов и призвал дождаться результатов второй допинг пробы российского кёрлингиста. «Пока его (Александра Крушницкого – прим. НСН) виновность не доказана в суде, мы не можем делать никаких выводов», - подчеркнул Газзаев.

Результат допинг-пробы Б российского кёрлингиста должен быть готов в понедельник, 19 февраля. В МОК также заявили, что если образец будет чистым, то с Крушницкого снимут подозрения.

Дату слушаний по делу спортсмена в CAS не сообщили, передает «Интерфакс». Кёрлингисты Александр Крушницкий и Анастасия Брызгалова завоевали «бронзу» в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхёнчхане. Медаль стала первой за все время участия россиян в этой дисциплине, пишет Ura.ru.