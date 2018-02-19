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Спорт

Газзаев: Допинг в кёрлинге – это абсурд!

19 Февраля 2018 в 12:03
Газзаев: Допинг в кёрлинге – это абсурд!
Фото: feeds.paukoff.ru
В эфире НСН заслуженный тренер России назвал обвинения кёрлингиста Крушельницкого в допинге очередной нападкой МОК на российский спорт.

Российского кёрлингиста Александра Крушельницкого подозревают в употреблении допинга. Уведомление о возможном нарушении спортсменом антидопинговых правил штаб российской делегации получил в воскресенье, 18 февраля. Спортивный арбитражный суд в Лозанне 19 февраля открыл дело в отношении Крушельницкого. При этом в Международном олимпийском комитете не исключили, что допинг-тест мог быть ошибочным, и мельдоний спортсмену могли подмешать.

В эфире НСН депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев назвал инцидент продолжением негативной пропаганды против российских атлетов.

МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого

«Очень может быть, что это очередная провокация. Сейчас, как вы видите, вокруг нашей сборной творятся «чудеса». То реабилитировали, то не допустили... Сейчас опять находят какие-то возможности (обвинить спортсменов из РФ в употреблении допинга – прим. НСН). Это нужно, чтобы постоянно поддерживать этот шум и негативную пропаганду», - отметил Газзаев.

Депутат напомнил, что в России введена уголовная ответственность за склонение к допингу. «Я не думаю, что кто-то из спортсменов сегодня может повторить ошибку», - считает собеседник НСН.

Кроме того, по мнению Газзаева, кёрлинг – не тот вид спорта, где от спортсменов требуются дополнительные силы. «Какой допинг в кёрлинге может быть? Это же абсурд полный. Это не тот вид спорта, где необходима выносливость, силы», - сказал он.

Депутат также предостерег от поспешных выводов и призвал дождаться результатов второй допинг пробы российского кёрлингиста.  «Пока его (Александра Крушницкого – прим. НСН) виновность не доказана в суде, мы не можем делать никаких выводов», - подчеркнул Газзаев.

Результат допинг-пробы Б российского кёрлингиста должен быть готов в понедельник, 19 февраля. В МОК также заявили, что если образец будет чистым, то с Крушницкого снимут подозрения.

Дату слушаний по делу спортсмена в CAS не сообщили, передает «Интерфакс». Кёрлингисты Александр Крушницкий и Анастасия Брызгалова завоевали «бронзу» в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхёнчхане. Медаль стала первой за все время участия россиян в этой дисциплине, пишет Ura.ru.

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