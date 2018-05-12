Фетисов: У швейцарцев мы выиграем, я в это верю!

РИА Новости

Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский в эфире НСН рассказали о шансах российской сборной обыграть Швейцарию на ЧМ.

Российская хоккейная сборная в субботу вечером в Дании проведет очередной матч в рамках Чемпионата мира. Соперником «красной машины» станет команда Швейцарии. НСН расспросила знаменитых хоккеистов о шансах россиян победить в этом матче и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба» Вячеслав Фетисов в эфире НСН заявил, что игра, наверняка, будет непростая, но «все закончится хорошо».

«Швейцарцы – хорошо обученная и непростая команда. Но будет все хорошо, не проиграем. Я в это верю. Главное - оборона и дисциплина командная, надо не удаляться и хорошо играть в обороне», - заявил собеседник агентства.

Говоря об игре голкипера команды Василия Кошечкина в матче с Чехами, который в четверг закончился для российской команды поражением (3:4), Фетисов отметил, что «ошибки бывают у всех».

«Кошечкин может играть и на Олимпиаде доказал это. Опытный парень, команда в него верит. Ошибся, ничего страшного, это бывает», - сказал хоккеист.

Вице-президент по развитию КХЛ и глава Спортивно-дисциплинарного комитета Валерий Каменский в беседе с НСН и вовсе заявил, что критиковать голкиперов в хоккее не принято.

«Играет вся команда, выигрывает вся команда и проигрывает вся команда. Кошечкин выручал много раз в игре с чехами», – подчеркнул Каменский.

Хоккеист признался, что в предстоящей игре со Швейцарией рассчитывает на победу «красной машины».

«Мы все рассчитываем на выигрыш. Мы должны доминировать и будем доминировать. На Чемпионате мира в этом году собрались очень сильные команды, и сборная Швейцарии – не исключение. И мы должны диктовать свою игру. Если мы будем играть в свой хоккей, выполнять тренерское игровое задание и тактику – сможем обыграть всех», – заключил Валерий Каменский.

Напомним, сборная РФ встречалась с командой Швейцарии в рамках ЧМ уже 15 раз, из которых одиннадцать встреч закончились победой Россиян, в двух матчах победили «крестоносцы», а еще 2 игры были сыграны вничью.