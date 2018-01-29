Вторник
30 января
USD 56.29
EUR 69.85
Спорт

Федерация компьютерного спорта: Мы можем обойтись без государственных денег

29 Января 2018 в 21:25
Федерация компьютерного спорта: Мы можем обойтись без государственных денег
Дмитрий Смит объяснил в эфире НСН причины интереса государства к этой сфере.

Полмиллиарда рублей намерен в ближайшие 1,5 года вложить в  развитие компьютерных игр и киберспорта  Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом сообщает портал «Вести. Экономика».

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит объяснил в эфире НСН причины интереса государства к этой сфере.

«Неудивительно, что киберспорт начинает привлекать в том числе и государственные инвестиции, ведь это сфера, в которой российские организации, команды и игроки показывают отличные результаты на международной арене. По размеру планируемые инвестиции сравнимы с вложениями китайского правительства в запуск National Electronic League в 2016 году. Отличие в том, что здесь они будут направлены не на организацию соревнований, а на финансирование инфраструктурных стартапов», - сказал он.

При этом за рубежом основные инвестиции в киберспорт идут из частного сектора.

«Стоит отметить, что из-за постоянно растущей молодой, активной и платёжеспособной аудитории киберспорт во всём мире развивается преимущественно не на государственные, а на частные инвестиции – в этом наше отличие от многих «традиционных» видов спорта, которые в большинстве своём дотационные. Поэтому появление государственных инвестиций является важным, но не критически необходимым шагом в развитии нашего вида спорта», - заметил собеседник НСН.

По оценке ФРИИ, размер игрового рынка в минувшем году достиг 109 млрд долларов, число геймеров - 2 млрд человек.
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.