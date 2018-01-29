Федерация компьютерного спорта: Мы можем обойтись без государственных денег

Дмитрий Смит объяснил в эфире НСН причины интереса государства к этой сфере.

Полмиллиарда рублей намерен в ближайшие 1,5 года вложить в развитие компьютерных игр и киберспорта Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом сообщает портал «Вести. Экономика».

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит объяснил в эфире НСН причины интереса государства к этой сфере.

«Неудивительно, что киберспорт начинает привлекать в том числе и государственные инвестиции, ведь это сфера, в которой российские организации, команды и игроки показывают отличные результаты на международной арене. По размеру планируемые инвестиции сравнимы с вложениями китайского правительства в запуск National Electronic League в 2016 году. Отличие в том, что здесь они будут направлены не на организацию соревнований, а на финансирование инфраструктурных стартапов», - сказал он.

При этом за рубежом основные инвестиции в киберспорт идут из частного сектора.

«Стоит отметить, что из-за постоянно растущей молодой, активной и платёжеспособной аудитории киберспорт во всём мире развивается преимущественно не на государственные, а на частные инвестиции – в этом наше отличие от многих «традиционных» видов спорта, которые в большинстве своём дотационные. Поэтому появление государственных инвестиций является важным, но не критически необходимым шагом в развитии нашего вида спорта», - заметил собеседник НСН.

По оценке ФРИИ, размер игрового рынка в минувшем году достиг 109 млрд долларов, число геймеров - 2 млрд человек.