Эксперты озвучили причины провала российских биатлонистов на Кубке мира

Причиной провального выступления российских биатлонистов на этапах Кубка мира могла стать плохая работа лыж. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал 3-кратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев. Напомним, на четырех стартах этапа Кубка мира в немецком Оберхофе россияне не сумели пробиться в десятку лучших ни в мужских, ни в женских гонках.

Меж тем, 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал российский биатлон «позором и унынием». По мнению эксперта, отечественные биатлонисты не набирают форму через соревнования. Меж тем, до старта Олимпийских Игр в Пхенчхане остается чуть больше месяца.