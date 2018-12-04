Эксперт рассказал, за что платит клубам ФИФА после мундиаля

ФОТО: Сборная России // РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» поделился с НСН историей выплат клубам после мирового первенства.

ФИФА заплатит российским клубам за участие в ЧМ-2018 более десяти миллионов долларов, сообщает «Интерфакс». Всего сумма выплат клубам стран-участниц мундиаля составит более 200 миллионов долларов.

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН рассказал, откуда пошла традиция платить клубам за участие в мировом первенстве.

«Изначально было противостояние между федерациями и ФИФА с клубами. Клубы неохотно отпускали игроков на ЧМ, чемпионат Европы, чемпионат Африки. Был конфликт, вплоть до судебных разбирательств. Потому что были случаи, когда звёздные игроки, которые стоят десятки миллионов долларов, получали травмы на чемпионате, и продолжали получать зарплату от клуба, сидя с перебинтованной ногой на трибуне. Клубы теряли деньги. Поэтому решили преобразовать всё в эти выплаты. Так что это вполне законный заработок для клубов. Я думаю, что они заявят о том, что готовы принять эти деньги. На чём-то же надо зарабатывать», — заметил собеседник НСН.

Размеры выплат клубам могут варьироваться, добавил Воскеричян. Они зависят от успехов сборной и числа игроков, принимавших участие в чемпионате.

«Эти деньги ФИФА платит не клубам напрямую, она с клубами не общается, а федерациям — национальным и региональным. И выплаты зависят от того, как далеко игроки прошли в чемпионате, и от того, какое число футболистов из чемпионата данной страны, вне зависимости от происхождения, принимало участие. Деньги перечисляются за участие и продвижение национальной сборной, плюс за участие конкретных игроков. Эти суммы могут отличаться», — поделился эксперт.

Как стало известно «Интерфаксу», российские команды получат от Международной федерации футбола более $10,3 млн за участие в чемпионате мира. На первом месте по выплатам - "Зенит" с $1,815 млн, на втором ЦСКА - с $1,774 млн, на третьем "Локомотив" - с $1,673 млн.

Напомним, ЧМ-2018 прошёл в России. Первое место в нём заняла сборная Франции, второе — Хорватия, третье — Бельгия. Россия дошла до одной четвёртой финала и уступила хорватам.