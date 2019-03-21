Экс-глава совета директоров «Анжи» выступил против перепрофилирования стадиона команды

Анзор Кавазашвили прокомментировал намерение владельцев стадиона перепрофилировать его в культурно-развлекательный центр.

Серьезной ошибкой считает заслуженный мастер спорта СССР, бывший глава совета директоров махачкалинского «Анжи» Анзор Кавазашвили намерение владельцев стадиона «Анжи-Арена» в Махачкале перепрофилировать его в культурно-развлекательный центр.

«Имея такой великолепный объект для развития футбола, тем более в такой республике как Дагестан, где каждый ребенок мечтает заниматься спортом, как можно их лишать такого вида спорта как футбол? Там живут мусульмане, болельщики даже обращались в «Анжи», чтобы на пятницу матчи не назначать! И там теперь будут только всякие концерты и цирковые представления проходить? У меня в голове не укладывается. Так что я не знаю, кто это придумал», - посетовал он в беседе с НСН.

Спортивный эксперт связывает это с трудными временами самого клуба «Анжи».

«После того как сенатор Сулейман Керимов, который создал прекрасный клуб, ушел, новые хозяева уже не могут финансировать его в прежнем объеме. Я провел в клубе около года и так и не смог понять, как они хотят зарабатывать деньги. Крупных дагестанских бизнесменов много. Значит, не могут найти общий язык», - пояснил он.

Махачкалинский клуб «Анжи» с нового футбольного сезона вернется на стадион «Динамо» в Махачкале.

