«Дружили, вместе отмечали праздники». Ловчев вспоминает Александра Минаева

Заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев в эфире НСН выразил глубокое сожаление по поводу ухода своего старого друга.

В возрасте 64 лет скончался футболист Александр Минаев, который выступал за сборную СССР, «Спартак» и московское «Динамо». Дата и место прощания со спортсменом станут известны позже. Минаев играл в «Спартаке» с 1972 по 1975 год, в «Динамо» — с 1979 по 1984 год, он провел с командой 256 матчей и забил 28 мячей. В составе советской сборной футболист дебютировал в 1975 году, сыграл в 11 матчах и забил пять голов. В 1976 году он получил бронзовую медаль Олимпийских игр 1976 года, в 1977 году взял Кубок СССР, спустя еще два года получил второй такой же трофей, вспоминает «Газета.ру».

Заслуженный мастер спорта, экс-спартаковец Евгений Ловчев в интервью НСН рассказал об Александре Минаеве.

«Это мой друг, я сегодня с прискорбием услышал новость о его смерти. Он воспитанник спартаковской школы, был активный, работоспособный, быстрый фланговый полузащитник, он сразу обратил внимание на себя тренеров сборной. Когда он перешел в "Динамо", для меня это ничего не поменяло. Мой другой друг Сергей Ольшанский был из ЦСКА (в 1976 - 1979 гг. - НСН), мы всегда собирались втроем и праздники отмечали. Минаев последнее время болел, что-то было с поджелудочной железой, а до этого с ногами. Мы уже не так часто встречались. Одно время он руководил ветеранской командой под названием "Столица". Если раньше он был заметным футболистом, то как многие спортсмены того времени, к старости нуждался в деньгах на лечение. Это не миллионные гонорары как у сегодняшних футболистов. Помощи как таковой не испытывал ни от кого. Жаль, 64 года всего, должен был бы еще пожить. Пусть земля ему будет пухом», - добавил он.

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