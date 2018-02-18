«Достойная бронза». Фристайлист Буров посвятил медаль своим детям

РИА Новости

Россиянин Илья Буров принес 11 олимпийскую медаль команде Олимпийских атлетов из России.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане в воскресенье, 18 февраля, завоевали сразу две награды. Днем серебро в лыжной эстафете выиграла российская команда в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова. Вечером того же дня фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером ОИ-2018 в лыжной акробатике.

Серебряный и бронзовый призер Игр в Албервиле и Лиллехаммере фристайлистка Елизавета Кожевникова в эфире НСН заявила, что медаль Ильи Бурова была заслуженной.

«Это мощная группа ярославских акробатов под руководством Александра Понгильского. Очень сильная школа. Там тренируется костяк нашей сборной. В Сочи у ребят не сложилось, а сейчас – все срослось. Эту медаль ждали, вытринировывали эти прыжки для того, чтобы уверенно бороться. Невозможно прийти с улицы и выиграть Олимпийские игры», - заявила собеседница агентства.

Спортсменка отметила, что лыжная акробатика в программе Олимпиады уже больше 25 лет и те школы, представители которых участвуют в Играх – Канады, Америки, Китая, Белоруссии и других страны постсоветского пространства,– очень сильные.

«Этот финал был очень плотным, начиная с первой фазы. Туда все зашли с хорошими результатами, боролись, прыгали очень хорошо, практически безошибочно. Было всего пару падений. Поэтому медаль Бурова более чем заслуженная», - считает Кожевникова.

Стоит отметить, что спортсмены исполняют прыжки на 12-метровой высоте – три сальто по четыре винта в каждом. Это само по себе невероятно сложно, а если еще добавить олимпийское напряжение – ошибки неизбежны.

«И потом, это все-таки субъективный вид спорта. Есть несколько стран, где медаль практически запрограммирована, поэтому идут определенные политические процессы с этим связанные. Все это было и в Пхенчхане на протяжении двух квалификаций и трех финалов. Ребята ошибались, арбитры корректировки вносили, к прыжкам не относящиеся. Не только нашим досталось. Олимпийского чемпиона Белоруссии Кушнира тоже отстегнули от финала. Такая реальность», - заключила фристайлистка.

Добавим, что к этим Играм Илья Буров готовился после серьезной травмы. В 2016 году спортсмен попал в ДТП. Врачи диагностировали у него ушиб легкого, перелом ребер и травму колена. К тренировкам он приступил только летом.

Теперь спортсмен намерен выступить на следующих ОИ в Пекине. Завоеванную медаль Буров посвятил своим детям.

Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.