Домрачева верит, что Бьорндален выступит на Олимпийских играх

Супруга выдающегося норвежского биатлониста Уле-Эйнар Бьорндалена Дарья Домрачева уверена, что тот получит олимпийскую лицензию. О том, что 8-кратный чемпион Игр может пропустить Олимпиаду в Пхенчхане стало известно накануне.

Газета.ру пишет, для успешного отбора биатлонист должен был в этом сезоне занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести лучших. Однако 42-летний Бьорндален не сумел этого сделать.

Добавим, что супруга Дарья Домрачева сама является 3-кратной олимпийской чемпионкой и в этом сезоне она вернулась в большой спорт после рождения ребенка.