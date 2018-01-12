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Спорт

Домрачева верит, что Бьорндален выступит на Олимпийских играх

12 Января 2018 в 07:11

Супруга выдающегося норвежского биатлониста Уле-Эйнар Бьорндалена Дарья Домрачева уверена, что тот получит олимпийскую лицензию.  О том, что 8-кратный чемпион Игр может пропустить Олимпиаду в Пхенчхане стало известно накануне. 

Газета.ру пишет, для успешного отбора биатлонист должен был в этом сезоне занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести лучших. Однако 42-летний Бьорндален не сумел этого сделать. 

Добавим, что супруга Дарья Домрачева сама является 3-кратной олимпийской чемпионкой и в этом сезоне она вернулась в большой спорт после рождения ребенка. 

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