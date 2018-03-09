Черданцев: В феврале в России в футбол не играют, это абсурд!

Спортивный комментатор Георгий Черданцев побывал в гостях у «Подъемников». Его увлекательные истории из околоспортивной среды читайте только на НСН.

В последний день календарной зимы гостем утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио стал спортивный комментатор Георгий Черданцев. Он рассказал ведущим о том, какой вид спорт никогда не стал бы комментировать, а также высказал свою точку зрения на российский футбольный календарь.

- Как добрались к нам, как утро?

- Тяжело, потому что я живу в основном в вечернее время и езжу по Москве вечером, а днем и утром езжу на метро. Сегодня решил изменить правилам – это была ошибка.

- Вы снялись в фильме «Со дна вершины», на экранах кинотеатров его анонсировали с 1 марта… Что там была за роль? Или только в качестве комментатора?

- Фильм был снят три года назад, просто долго шел к экрану. Я там есть и в кадре, и за кадром. Это реальная история паралимпийского чемпиона по горным лыжам. Я там играю эпизодическую роль. Не совсем самого себя, потому что горные лыжи я никогда в своей жизни не комментировал. А в фильме я озвучивал своим голосом золотой паралимпийский заезд – квинтэссенцию всего фильма, так сказать.

- Мне казалось, что комментаторы могут комментировать все, что угодно…

- Научиться можно всему. Просто нужна практика. Ведущие же могут провести радиоэфир на любую тему. Так и комментатор при наличии навыка может вникнуть в нюансы определенного спорта.

В чем специфика работы в биатлоне или теннисе, ты должен быть погружен в этот мир. Зрителю интересны какие-то свои инсайды и твое понимание внутренней кухни. Поэтому специфика, которая открыта только человеку, допущенному в узкий мир, который общается лично со спортсменами – это круто. Оттуда ты можешь почерпнуть что-то интересное для зрителя.

- Инсайдерскую информацию…

- Да, только она зрителю и важна. Что комментировать в теннисе, где пять часов люди лупят по мячу? Ты не можешь объяснять происходящее, не зная подноготную: кто на ком женат, кто с кем вчера расстался, у кого какие проблемы. Теннис – очень личностный вид спорта.

В 2006 году я пробовал комментировать на ОИ шорт-трек. Это была очень смешная история. В прошлом году на чемпионате мира я на большую аудиторию в «Mege» комментировал хоккей. Думаю, что зрителям, которые там находились, даже в голову не пришло, что хоккей я полноценно – с первой до последней минуты – комментирую первый раз в жизни.

- Какой вид спорта Вы бы не смогли прокомментировать?

- Есть такой замечательный комментатор – Курдюков. Я диву даюсь, когда он комментирует на «Евроспорте» разные длинные по времени соревнования. К примеру, велогонки. Пять часов не происходит ничего вообще! Пять часов он говорит.

То же самое в «Формуле-1». В последние годы вся интрига там высосана из пальца и спорт стал исключительно технологичным для специалистов. Нормальный человек типа меня заезды «Ф-1» перестал смотреть, потому что не понимает, кто с кем и зачем соревнуется. Все это скрыто от публики. Вот это я бы 100% комментировать не стал.

Именно поэтому футбол остается величайшим видом спорта – он самый доступный и самый понятный. Даже неподготовленному болельщику через 10 минут становится понятно, что они вообще делают и зачем.

- Вы написали книгу «Истории Чемпионатов мира по футболу»…

- Да, у меня выдался богатый на чемпионаты год . Это логично, потому что пик в карьере любого человека, который находится в спортивной, футбольной индустрии – домашняя Олимпиада и Чемпионат мира. Это работа, которой я могу в полной мере гордиться. Это плод ежедневного труда на протяжении двух с половиной лет. Все в ней писал я с первой до последней буквы.

- И что реально приезжали в каждую страну, о которой писали?

- Нет, конечно. Это было бы очень дорого. К сожалению, у нас только два или три автора на всю страну зарабатывают писательством деньги, несмотря на то, что сама страна очень читающая и книг в магазинах очень много. Так и у меня на книгу пока только одни расходы. Я, к примеру, фотографии для книги купил за свой счет. Это очень дорого и пока что не окупается никак пока.

- Какая фотография была самой дорогой?

- Стоимость одной фотографии варьировалась от 3 до 5 тысяч рублей. Я купил 60 штук за свой счет. Просто книга об истории чемпионатов мира без фотографий 1930-50х годов не могла пойти в печать. Мне хотелось проиллюстрировать то, о чем идет речь, показать какие-то великие моменты в картинках. С моей точки зрения, это просто мой личный вклад в популяризацию футбола и самое темы, идеи чемпионата мира.

- Федерация футбола России не предлагала сотрудничество?

- Нет. Они всячески поддерживали, я имею в виду оргкомитет ЧМ-2018. ФИФА вообще очень жесткая организация в плане продаж. Мне не дали разместить на книге логотип официальный ЧМ, потому что они делают свою подарочную книгу с картинками.

Я был в библиотеке ФИФА в Цюрихе. Там собрана литература о футболе на разных языках. И убедился в том, что ни на одном языке мира не написано того, что создал я на русском. Это не статистический справочник и не аналитика. Меня интересовала именно связь футбола с жизнью, ведь ЧМ всегда проходят на фоне реальных исторических событий. К примеру, предвоенная Европа. Это удивительные истории, когда судьбы спортсменов переплетались с политическими и историческими ситуациями в той или иной стране. Мне хотелось изложить именно это интересным языком, чтобы можно было читать, скажем, в метро или дома.

- Какой тираж и когда презентация?

- Издательство обещало, что будет большой и книга дойдет до российского читателя. Презентация будет в марте-апреле. Сейчас идет последняя редакторская правка. Читаю – и мне самому нравится.

- Неделю назад во время матча Лиги Европы в Москве футболисты играли на морозе. Матчи хотели переносить, но в результате игры состоялись, все нормально прошло…

- Это все, конечно, не нормально. Существует европейский календарь, к которому надо приспосабливаться. Конечно, такой холодный февраль впервые за долгое время и с этим ничего поделать нельзя. Календарь верстается под всю Европу и мы здесь ничего сделать не можем, кроме переноса матчей в другие города или планирования игр изначально не в Москве, а где-то еще.

Я считаю, что историю с планирование февральских матчей в российском футболе надо просто закончить раз и навсегда. Власти футбольные должны принять решение, что в феврале в России в футбол не играют, потому что это абсурд! Надо составлять расписание так, чтобы это была в интересах, прежде всего, болельщиков. Футболисты, в конце концов, получают зарплату за свою работу и очень большую. А зрители платят деньги. И мне очень жаль тех болельщиков, которые в минус 16 сидят на старом стадионе, где нет никаких условий, почти два часа.

У нас август почти пустой в плане игр. Все кубковые матчи можно перенести туда.

- При какой температуре футбольные матчи отменяются?

- При минус 15 градусах. Но принимать решение об отмене должен судья. В Турино судья отменил матч «Ювентуса» с «Алантой». Притом, что стадион – суперновый и там не было -20. Но выпал такой снег, что играть было невозможно. Сейчас возник скандал, потому что команды не хотят играть переигровку в те даты, которые им предлагают футбольные власти Италии. То есть это всегда очень сложные моменты.

27 февраля возобновился Кубок России по футболу. На следующий день матч ¼ финала в Самаре должны были провести московский «Спартак» и «Крылья Советов». Судья принял решение о переносе встречи за считанные минуты до ее начала. Но уже 4 марта красно-белым все же пришлось сыграть на заснеженном поле. В этот раз их соперником стал «Локомотив». Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Команды играли на снегу. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев после матча заявил, что встреча была больше похожа на хоккей.