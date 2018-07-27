Черчесова оставили, Головина выгодно продали

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В субботу стартует Чемпионат России по футболу, накануне которого самое время подвести некоторые итоги прошедшего сезона.

Несколько значимых последствий прошедшего в России чемпионата мира по футболу. 22-летний игрок сборной России Александр Головин, названный одним из открытий мундиаля, перешел в клуб «Монако». В пятницу об этом было объявлено официально на сайтах «Монако» и теперь уже бывшего клуба Головина, ЦСКА. Александр Головин стал самым дорогим игроком в истории российского футбола: «Монако» заплатит за Головина 30 млн евро, - отмечает РБК. Ранее рекорд принадлежал Юрию Жиркову, которого ЦСКА продал «Челси» за 21 млн евро. Головин попал в систему ЦСКА в 2012 году и с тех пор выступал только за этот клуб. С армейцами он стал чемпионом страны и дважды выиграл серебро первенства. На футболиста после ЧМ-2018 претендовал также «Челси», который готов был выполнить финансовые требования ЦСКА, однако Головин сделал выбор в пользу «Монако».

По совпадению, в «Монако» играл лучший молодой футболист мирового первенства 19-летний Киллиан Мбаппе, ушедший в «ПСЖ». Возможно, что Головин и Мбаппе встрется на поле уже 4 августа, в матче за Суперкубок Франции, - предположил в эфире НСН спортивный комментатор Виктор Гусев. По его словам, «дуэль Головин-Мбаппе предвкушает весь футбольный мир». Вместе с тем, пока неясно, на какой позиции Головин будет играть. Что касается самого трансфера, то, по словам Виктора Гусева, он очень удачный и для игрока и для его бывшего клуба: он принес ЦСКА 30 млн евро, а это половина бюджета, - заметил собеседник НСН.

И в тот же день, в пятницу, было объявлено о подписании Российским футбольным союзом нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по системе «2+2 года». Он будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020. Сам Черчесов заявил, что понимает меру своей ответственности, сказав, что «в плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе».

Подвел итоги футбольного чемпионата мира и Центробанк России. В его сообщении говорится, что мундиаль ускорил рост российской экономики во втором квартале этого года на 0,1-0,2 процентного пункта. Доход от проведения чемпионата мира составил около одного процента ВВП страны — более 850 миллиардов рублей. Это практически полностью покрывает затраты на подготовку и проведение соревнований.

Всеволод Нерознак