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Спорт

Центр художественной гимнастики в «Лужниках» построят в 2018 году

9 Января 2018 в 10:55
Центр художественной гимнастики в «Лужниках» построят в 2018 году

Строительство Центра художественной гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники» должно завершиться в 2018 году. Как пообещал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в «Лужниках» в стадии проектирования и реконструкции находится около 45 объектов, их большая часть будет готова к чемпионату мира по футболу». Особенностью Центра станет крыша, которая будет напоминать гимнастическую ленту. Также для обслуживания спорткомплекса будут построены собственный медико-восстановительный центр, небольшую гостиницу для спортсменов и пресс-центр. 

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