Центр художественной гимнастики в «Лужниках» построят в 2018 году

Строительство Центра художественной гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники» должно завершиться в 2018 году. Как пообещал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в «Лужниках» в стадии проектирования и реконструкции находится около 45 объектов, их большая часть будет готова к чемпионату мира по футболу». Особенностью Центра станет крыша, которая будет напоминать гимнастическую ленту. Также для обслуживания спорткомплекса будут построены собственный медико-восстановительный центр, небольшую гостиницу для спортсменов и пресс-центр.