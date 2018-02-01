CAS сделал МОК прививку от русофобии

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Несмотря на вердикт суда в Лозанне, у оправданных 28 российских спортсменов практически не осталось шансов принять участие в ОИ – 2018.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В решении арбитража говорится: «В 28 случаях представленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе».

Также смягчены санкции в отношении 11 российских олимпийцев, виновность которых арбитраж подтвердил. Суд заменил им пожизненное отстранение от Олимпийских игр на отстранение только от Игр в Пхёнчхане.

Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев беседе с НСН обратил внимание на то, что CAS не только реабилитировал наших спортсменов, но и вернул России неофициальное звание победительницы Сочинской Олимпиады.

«Из-за позиции Макларена (глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, автор доклада, в котором вина за применение допинга возлагалась, в частности, на ряд государственных органов России – НСН) мы откатились на девятое место. Теперь мы своё вернули: Олимпиаду 2014 года мы достойно выиграли! И остаёмся олимпийскими лидерами», - заявил Тягачёв.

Почётный президент ОКР проинформировал НСН, что уже сегодня комитет вышел на президента МОК Томаса Баха с просьбой допустить на Олимпиаду в Южной Корее тех спортсменов, которых оправдал CAS.

«Сейчас идёт быстрая и правильная работа. У нас уже был такой прецедент с Юлией Ефимовой (Международная федерация плавания отказалась допустить её на Олимпиаду 2016, однако спортсменка подала иск в спортивный арбитраж, который отменил запрет на её участие в Играх – НСН). Томас Бах имеет полное право принять решение. И надо наказать Макларена за то, что он столько вредил нашим людям. Их ведь отстраняли пожизненно! Но теперь за короткий промежуток времени надо той комиссии МОК, которая определяет участие спортсменов, принять решение на основании вердикта суда», - заявил Тягачёв.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов убеждён, что МОК должен в «автоматическом режиме» исправить свои ошибки в отношении спортсменов. В беседе с НСН он даже посетовал на сложное положение, в котором оказался МОК.

«Непростая у них ситуация. Они должны достаточно аргументировано объяснить, почему невиновные в употреблении допинга спортсмены не могут принять участия в Олимпийских играх…Но нам сейчас надо думать не об этом – уже о будущем», - заключил прославленный хоккеист.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с НСН отметил, что шансы попасть на Олимпиаду у 28 оправданных спортсменов остаются лишь теоретические.

«С точки зрения спортивной юриспруденции с самого начала было ясно, что МОК не прав в отношении наших спортсменов. Более того, он нарушил Олимпийскую хартию, которой он не только должен подчиняться, но и принципы которой он обязан охранять. Но оттеснили наших спортсменов в самый последний момент. К сожалению, МОК создал дискриминационную конструкцию в отношении наших спортсменов – систему приглашения на усмотрение некой комиссии. Эта конструкция незаконна и противоречит Олимпийской хартии. Они выработали только (!) в отношении России 17 критериев, в соответствии с которыми они могут пригласить, а могут не пригласить наших спортсменов. Обжаловать приглашение гораздо сложнее, чем допуск на Игры», - заключил юрист.

Спортивный юрист Артем Пацев в интервью НСН, напротив, считает, что у ОКР ещё есть время для того, чтобы добиться допуска россиян на Олимпиаду-2018.

«Сейчас необходимая плотная работа с МОК в части приглашения 28 спортсменов на Игры. Время ещё есть, пусть и немного. Пусть МОК осознает, что его позиция в отношении наших спортсменов была не вполне справедливой, и ему необходимо исправлять ситуацию, пригласив их в Южную Корею», - предложил собеседник НСН.

Решение CAS – это ещё и чёткий сигнал МОК вспомнить, что он без всяких оснований отстранил от Олимпиады ещё и 34 россиян, вообще не имевших отношения к допинг-скандалу, отметил юрист.

«МОК пора изменить подход в отношении наших спортсменов, и справедливо трактовать фундаментальные принципы Олимпийской хартии», - сказал Пацев.

Лыжник, олимпийский чемпион 2010 года, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков уже не надеется поехать в Южную Корею в качестве участника Игр, но 28 человек, независимо от решения специальной комиссии МОК, по его мнению, уже можно назвать победителями.

«Наше участие предрешено. Специальная комиссия нас не допустит. Но всё равно судебное решение – это наша победа!», - резюмировал олимпийский чемпион.

В конце прошлого года МОК отобрал 13 медалей у россиян, принявших участие в Сочинской Олимпиаде. Среди них оказались и оправданные арбитражным судом в Лозанне. На основании судейского вердикта, необходимо вернуть этим олимпийцам статус победителя. Об этом в беседе с НСН сказал Сергей Алексеев.

«Сама процедура возвращения статуса победителя и её сроки не прописана в каком-то документе, но такое мероприятие произойдёт непременно – в соответствии с международным спортивным правом. Думаю, после Олимпиады МОК приступит к этой процедуре», - пообещал юрист.

Леонид Тягачёв предложил вернуться к этому вопросу позже.

«Меня, как и тренеров, спортсменов, болельщиков этот вопрос интересует во вторую очередь. Насколько я знаю, наши спортсмены свои медали не отдавали», - заметил собеседник.

Однако есть мнение, что МОК сдаваться после решения арбитража в Лозанне не намерен. Более того, организация не исключает подачи апелляции на решение CAS уже в Федеральный суд Швейцарии. В четверг МОК выступил с официальным заявлением по арбитражному решению, подчеркнув, что не собирается реагировать на него быстро. Организация должна дождаться из Лозанны мотивировочную часть спортивного суда по каждому российскому олимпийцу.

Спортивный журналист Валерий Винокуров напомнил, что в МОК столкнулись разные позиции в отношении судьбы олимпийцев из России.

«Давайте вспомним: МОК не утверждал, что тот или иной российский спортсмен принимал допинг. Он говорил, что были вскрыты пробирки для допинг-проб спортсменов, анализы заменены, а на стенках обнаружены остаточные вещества. А если анализы подменены, то спортсмен говорит: «Я ничего не принимал». И как здесь что-то доказать? Словом, CAS счёл эти доказательства [в принятии допинга] косвенными. МОК согласен с тем, что они косвенны. А разве, например, у Томаса Баха или других деятелей комитета стояла задача навредить России? Конечно, нет. Многие, напротив, не знали, как смягчить эту проблему. Они обрадуются такому решению суда, которое им оказалось в помощь. Но в МОК есть разные силы, включаться другие адвокаты. Пойдёт апелляция. Так, что точку в истории ставить рано. Но на данном этапе наши адвокаты сработали лучше обвинителей», - уточнил журналист.

Многие из тех, кто был отстранён от Олимпиад, убеждены, что за всей этой историей стоит не спортивная, а политическая борьба.

«Это – голая политика. На протяжении года держали спортсменов в напряжении, а в итоге их оправдали! А потом ещё отстранили от Игр тех, кто вообще не имел отношения к Сочинской Олимпиаде – это лучше всего доказывает политическую подоплёку», - заметил в беседе с НСН лыжник, бронзовый призёр ОИ – 2010 года Алексей Петухов, пожизненную олимпийскую дисквалификацию которого отметил CAS.

С ним солидарен Никита Крюков, который полагает, что таким образом Запад попытался нанести удар по России.

«Только не могу понять, с каким именно посылом это делалось. Подорвать ситуацию перед выборами президента РФ? Не исключено. Но я вижу явные политические намерения», - сказал лыжник.

К концу четверга стало известно, что ОКР обратился в МОК с просьбой допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 оправданных спортсменов, прислав им не позднее 2 февраля индивидуальные приглашения.

Олег Кусов