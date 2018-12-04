Бывший генсекретарь РФС дал Кокорину и Мамаеву шанс на спортивное будущее

Эксперт в эфире НСН отметил, что футболистам нужен хороший наставник.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал историю с арестом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прискорбной. По его словам, подобный инцидент мог произойти и с актёром, и с журналистом, и с фигуристом. Как отметил наставник национальной команды, резонанс этого дела вызван личностями участников драк. Черчесов также выразил надежду на то, что скоро под этой «неприятной ситуацией» подведут черту, сообщает ТАСС.

Экс-генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в эфире НСН рассказал, в каком случае у скандально известных футболистов есть шанс вернуться в спорт.

«Если у них будут наставники, которые бы им правильные жизненные ценности прививали, тогда у них всё изменится к лучшему. К сожалению, на протяжении многих лет, видимо, наставники у них были таковы, что главными ценностями считались демонстрация роскошных машин и отдыха на известных морских берегах, а не их профессиональные достижения. Если им удастся провести жизненную метаморфозу и сменить свои жизненные парадигмы, тогда у них есть шансы вернуться в ту деятельность, в которой у них есть потенциал. Если всё будет продолжаться, как сейчас, то они закончат в каких-то третьеразрядных клубах. Я думаю, что это серьёзный жизненный урок, и я бы им пожелал реализовать свой потенциал, который им дан свыше», - убеждён собеседник НСН.

По словам Анатолия Воробьёва, у футболистов ещё есть шанс добиться больших успехов.

«В своё время известный тренер и уже политический деятель Валерий Газзаев был тренером московского “Динамо”, которое проиграло 0:6 немецкому “Айнтрахту” на своём поле. Валерий Георгиевич был очень расстроен, подал в отставку. Но я ему сказал известную фразу Генриха Гейне: “Пока не потеряно всё, не потеряно ничего”. И дальше судьба Газзаева показала, что, несмотря на такие удары судьбы, он стал большим тренером и добился больших успехов. Безусловно, я могу то же самое сказать по отношению к Кокорину и Мамаеву. Вопрос в том, чтобы у них были так называемые менторы, наставники», - заключил Воробьёв.

Напомним, Кокорина и Мамаева арестовали по делу о драках. Их подозревают в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также в нанесении побоев директору одного из департаментов Минпромторга Денису Паку. Также отмечается, что удар в лицо получил гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который предпринял попытку успокоить футболистов. Инцидент произошёл 8 октября.