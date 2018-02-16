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Быков: Обыграть Словению - отлично. Но завтра матч – с США

16 Февраля 2018 в 15:30
Быков: Обыграть Словению - отлично. Но завтра матч – с США
Экс-наставник российской сборной поделился в эфире НСН своим мнением о первой победе отечественных хоккеистов на ОИ-2018. 

Российские хоккеисты с огромным преимуществом обыграли сборную Словению на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане - 8:2. Хет-триком в составе нашей команды отметился Кирилл Капризов, дубль на счету Ильи Ковальчука, ещё по шайбе забросили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. В составе словенской команды по шайбе забили Ян Муршак и Жига Панце. Никита Гусев сделал три результативные передачи.

Тренер Вячеслав Быков, который руководил олимпийской сборной России на Играх в Ванкувере, уверил НСН, что тренерский штаб детально разобрал проигранный матч Словакии, и сделанные выводы тут же воплотились на льду (слушайте аудио).

«Я очень рад, что наши победили. После того, как споткнулись, сделали правильные выводы, и теперь с другой ответственностью, с другим настроем подходят к турниру. Следующий матч весьма принципиален. США – один из претендентов на медали. Тоже нужно будет хорошо подготовиться»,  - резюмировал Быков.

 Авербух: На Олимпиаде Алиев 

В матче со Словенией после второго периода Василия Кошечкина заменил второй голкипер сборной Илья Сорокин, оба пропустили по одной шайбе. Уже известно, что место в воротах в завтрашней встрече с американцами займет Кошечкин.

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