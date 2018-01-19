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Спорт

Бутырская рассказала о конкурентах фигуриста Алиева

19 Января 2018 в 18:03
Бутырская рассказала о конкурентах фигуриста Алиева
Фото: ухталайф.рф

У мужчин все гораздо сложнее. Звезды уровня Ягудина и Плющенко у нас только растут. И сейчас мы особые надежды возлагаем на 18-летнего  Дмитрия Алиева. Дебютант чемпионатов Старого Света занял второе место по итогам короткой программы. За что, собственно и получил заслуженную похвалу от Марии Бутырской.

«Молодец Алиев, который совершил грубую ошибку, прыгнул тройной прыжок вместо тройного, не растерялся, добавил к тройному лутцу тройной тулуп, каскад ему засчитали. Очень достойно сделал остальные элементы. И вот результат того, что он поборолся, он так хотел, это второе место в короткой программе».

Так что при ярком Алиеве конкурентов ему на российском льду, пожалуй. И нет, а вот на мировом - сколько хочешь.

«По поводу мальчиков и пар могу сказать, что ожидали мы большего, последний старт перед ОИ. Так позволять себе кататься нельзя. Может быть, какие-то быстро выводы сделают и смогут собраться на Играх, выступить достойно».

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