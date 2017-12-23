Бутман рассказал о шайбе, забитой Путину

Саксофонист Игорь Бутман сыграл в хоккей с главой государства у стен Кремля и рассказал в эфире НСН, как забил гол в ворота «президентской команды».

Матч Ночной хоккейной лиги с участием президента России Владимира Путина, прошедший у стен Кремля в пятницу поздно вечером, запомнится прекрасной игрой и потрясающей атмосферой. Об этом рассказал в эфире НСН народный артист России саксофонист Игорь Бутман.



«Впечатления от игры потрясающие! У нас есть Ночная лига, где играют спортсмены моего возраста – чуть младше, чуть старше, - и президент является одним из игроков этой Ночной лиги, он поддерживает нас - это очень важно», - признался собеседник агентства.





Бутман рассказал, что играет в хоккей с детства и любит эту игру так же сильно, как музыку.

«Я играю в хоккей с 5 лет. Это мой любимый вид спорта и я хоккей люблю не меньше, чем музыку, по-настоящему люблю», - отметил музыкант.

К слову, на льду он встречается с президентом не в первый раз. В начале мая Игорь Бутман вместе со звездами отечественного хоккея и бизнесменами принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Тогда команде музыканта не повезло. Накануне им также не удалось взять реванш.

«Я был в команде против президента и сделал все возможно, чтобы выиграть, но мы проиграли – 9:3 не в нашу пользу. Президент забил несколько голов, не меньше четырех. В воротах у нас стоял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. И если бы не он, мы бы проиграли с более крупным счетом», - посетовал саксофонист.





После второго периода счет у команд был равный 3:3. Шайбы в ворота Олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина, играющего за «команду Путина», забросили губернатор Московской области Андрей Воробьев, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг и Игорь Бутман.

«Мы старались, но не получилось, команда президента была сильнее. Все равно было потрясающе хорошо – и атмосфера, и погода, и лед, и все остальное», - заключил музыкант.





Добавим, что матч, прошедший на ГУМ-катке 22 декабря, был посвящен Дню рождения отечественного хоккея. Президент РФ Владимир Путин выступал в составе одной из команд под традиционным 11-м номером. Вместе с ним на лед вышли министр обороны Сергей Шойгу, глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, а также Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Ирек Гимаев и другие легенды советского и российского хоккея.



