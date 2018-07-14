Булыкин: Буду болеть за Бельгию, а игра покажет, кто сильнее!

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Футболист Дмитрий Булыкин в эфире НСН рассказал, кому отдаст предпочтение в матче за бонзу ЧМ-2018.

В России стартовали последние футбольные выходные. Сегодня в рамках встречи в Санкт-Петербурге определится обладатель бронзовых наград ЧМ-2018 среди сборных Англии и Бельгии. Команды уже встречались в рамках группового этапа мирового первенства. Встреча в Калининграде для многих болельщиков стала разочарованием: не хватало остроты, моментов, да и мяч был забить всего один – в ворота англичан.

В этот раз все будет по-другому, уверен экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. В эфире НСН футболист отметил, что бельгийцы уже доказали свою способность достойно выступать на больших турнирах. И на будущем Чемпионате Европы бельгийцы будут еще более грозной силой. Хорошо проявили себя и «Львы», которых Гарет Саутгейт «привел в порядок».

По словам Булыкина, зрителей ждет красивая игра, ведь обеим командам принципиально получить «утешительный приз». Хватает личной мотивации и для игроков.

«Бельгия и Англия уже играли в группе, но играли вторыми составами. Здесь, я думаю, вряд ли они будут играть вторыми составами, учитывая, что Лукаку борется за бомбардирство в этом ЧМ. Думаю, что Бельгия сыграет основным составом. Исходя из этого, англичане тоже захотят хорошо сыграть и занять третье место. Нас ждет интересная борьба. Но я останусь на стороне бельгийцев, потому что у меня там играют четыре одноклубника. Буду болеть за Бельгию, а игра уже покажет», - сказал собеседник агентства.

Добавим, что команды уже объявили стартовые составы. Так, у бельгийцев с первых минут на поле выйдут Алдервейрелд, Компани, Лукаку, Куртуа, Вертонген,Тилеманс, Мунье, Шабли, Витсель, Де Брейне и Азар.

У англичан в стартовом составе заявлены Кейн, Стерлинг, Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Триппьер, Магуайр, Делф, Дайер, Лофтус-Чик.

Матч Бельгия-Англия за бронзу ЧМ-2018 начнется в 17:00 в Санкт-Петербурге.