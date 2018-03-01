Бронзовый призер Олимпиады пообещал не продавать подаренный BMW!

Семен Елистратов в эфире НСН сообщил, что будет ездить на новом автомобиле ежедневно.

29 февраля премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов, которые стали олимпийскими призерами на Играх-2018, и вручил им ключи от белых BMW.

Российский шорт-трекист, бронзовый призёр Олимпийских игр-2018 на дистанции 1500 метров Семён Елистратов в эфире НСН выразил восторг по поводу подарка.

«Мне очень понравилась машина, она дельная, она экономичная, на нее маленький налог, я буду ездить на ней каждый день и не буду продавать!» - заметил он.

Также спортсмен назвал шуткой информацию о том, что призерам олимпийских игр в Пхёнчхане подарили не те машины, которые предполагалось ранее.

Всего атлетам было подарено 26 автомобилей. Помимо спортсменов, ключи от внедорожников были выданы тренерам команд и личным тренерам спортсменов, а также руководителям спортивных федераций России по зимним видам спорта.