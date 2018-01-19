Болельщики не поверили в завышение цен во время ЧМ-2018

Александр Шпрыгин в эфире НСН признал, что опасения поклонников футбола из-за возможного подорожания гостиниц и транспорта имеют основания.

Опасения поклонников футбола из-за возможного подорожания гостиниц и транспорта имеют основания. Об этом в эфире НСН рассказал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. Однако он считает, что драматизировать ситуацию не нужно. (слушайте аудио)

«Я лично посетил Бразилию в 2014 году, когда там проходил чемпионат мира по футболу. Да, действительно, в Рио-де-Жанейро цены были до неприличия задраны. Но нам сложно было понять, приехав из России, куда там надо обращаться, что сказать. И существует ли, вообще, какое-либо регулирование. Единственное, что могу совершенно точно сказать, потому что на себе это ощутил и испытал, если смотреть по booking.com отель на любые другие даты, то на те даты, в которые нам надо было поселиться, цены реально были взвинчены в два-три раза. А в России - государственно-нормативное регулирование, выше которого нельзя ставить ценники. Не знаю, как это было в Сочи, потому что в Сочи, в принципе, была та же самая история. Но тоже все говорили, что отель сам по себе дорогой – он не стал из-за Олимпиады дешевле в эти дни. И могу сказать, что пошло много злопыхательств на эту тему. Вчера читал статью, что в Саранске на какой-то незначимый групповой матч квартиры стоят по 30 тысяч в сутки, билеты на самолеты чуть ли не 15-20 тысяч. А вчера видел, как мой знакомый совершенно спокойно именно на этот матч за полторы тысячи на ночь взял квартиру и за семь тысяч рублей – прямой перелет. Поэтому, конечно, еще много будет всяких спекуляций на эту тему, рассказов, разговоров», - сказал глава ВОБ.

Напомним, в конце прошлого года в Госдуме потребовали проверить сообщения СМИ о дорогих авиабилетах на Чемпионат мира по футболу 2018.