Боевой тонус и слова Лукашенко. Как «Зенит» минское «Динамо» разгромил

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Тренер сине-бело-голубых поблагодарил президента Белоруссии за стимул для победы над «Динамо».

«Зенит» с разгромным счётом обыграл минское «Динамо». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счётом 8:1 в пользу сине-бело-голубых. Это позволило им пробиться в следующий круг турнира. При этом матч проходил при пустых трибунах, такое решение было принято УЕФА.

Интересно, что победу в самой команде объяснили словами президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее, после победы «Динамо» над «Зенитом», он заявил, что команда «ползала на четвереньках». По словам тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, это лишь подстегнуло и «раззадорило» игроков. Более того, он поблагодарил Лукашенко за такой стимул, сообщает «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в первом матче против «Динамо» петербуржцы проиграли со счётом 4:0. Тогдав эфире сказал , что «Зенит» вполне может отыграться при правильном настрое.

«Сложно даже представить, как они будут теперь выкарабкиваться. Да, сложно, практически невозможно отыграться. Как можно отыграть пять мячей, четыре, хотя бы. Но “Зенит” обладает набором игроков, если они настроятся, будут в боевом тонусе, то в футболе всё возможно. Будем надеяться, что они выстоят», - отметил Гершкович.

О важности настроя перед игрой в эфире НСН рассказал и фанат питерского «Зенита», Народный артист России Михаил Боярский.

«У "Зенита" намного больше шансов, чем у белорусов. Судя по высказываниям специалистов, матч будет трудным. Семак может построить команду таким образом, чтобы "Зенит" одержал победу. Для такого вывода есть основания. Последние игры были достаточно убедительными», - подчеркнул Боярский.

Напомним, «Зениту» удалось пробиться в плей-офф квалификации Лиги Европы. Теперь представителям Санкт-Петербурга придётся сразиться с командой «Мольде» из Норвегии, чтобы стать участником группового этапа турнира, пишет RT.