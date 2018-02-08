Биатлонистка Богалий: Спортсменов должны волновать победы, а не гонорары

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В эфире НСН Анна Богалий отметила, что предлагаемые в Госдуме выплаты недопущенным спортсменам не заменят участия в Играх.



В Госдуме рассмотрят законопроект о денежных выплатах российским спортсменам, которым Международный олимпийский комитет необоснованно отказал в приглашении на предстоящие Олимпийские игры. Автор документа, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, предлагает выплачивать атлетам компенсацию в десятикратном размере их среднего месячного заработка.



В эфире НСН российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отметила, что выплаты станут утешением только для тех спортсменов, которым важнее гонорар, а не возможность представлять свою страну.

«Если ты бегаешь только за деньги, работаешь за гонорар, то, наверное, это станет утешением. А если стремишься стать олимпийским чемпионом и представлять свою страну на различных площадках международного уровня, то эта компенсация вряд ли станет утешением. Я считаю, что главное - это участие в Олимпийских играх и возможность представлять Россию», - считает спортсменка.

В проекте закона предусмотрено, что порядок денежных выплат олимпийцам и паралимпийцам будет установлен правительством России, отмечает ТАСС. В законопроекте в качестве одного из условий предоставления выплаты указано, что спортсмен не должен быть замешан в допинговых нарушениях, пишет «Русская планета».

Анна Богалий выиграла золотую медаль в эстафете на Зимних Олимпийских играх 2006 и 2010 годов. В 2012 году она приняла решение завершить спортивную карьеру.

Напомним, решение по допуску 45 российских атлетов и двух тренеров сборной на Олимпиаду в Южной Корее спортивный арбитражный суд (CAS) объявит за несколько часов до открытия Игр 9 февраля. Речь идет о 13 спортсменах, которым CAS ранее отменил дисквалификацию по подозрениям в употреблении допинга, и еще 32-х атлетах, которые вообще не упомянуты в докладах ВАДА и МОК о допинге, пишет «Медуза». Среди них – конькобежец Виктор Ан и биатлонист Антон Шипулин.