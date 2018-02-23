Белорусский эксперт: Мы радуемся за наших спортсменов и переживаем за россиян

Александр Шпаковский рассказал НСН, как в республике воспринимают успех соотечественников в Пхёнчхане.

Белорусская олимпийская сборная завоевала уже две золотых медали на Играх в Пхёнчхане. Первую награду высшего достоинства союзной республике принесла в лыжной акробатике фристайлистка Анна Гуськова, вторую – женская сборная по биатлону в эстафете. Таким образом Белоруссия с двумя золотыми медалями и одной серебряной занимает сейчас 13-е место в медальном зачете. Россия на 15-м месте.

Белорусский политолог Александр Шпаковский рассказал НСН, как в республике воспринимают успех соотечественников в Пхёнчхане.

«Наша олимпийская сборная также сталкивалась с проблемами допинга. По количеству отнятых медалей белорусы идут на втором или третьем месте. Что до результата, то, думаю, в Беларуси хотели бы и лучше. Но он оправдан, потому что государство уделяет повышенное внимание развитию спорта. В том числе и биатлону, где у нас есть значимые достижения в женской сборной. Конечно, уникальная биатлонистка Даша Домрачева. Она воспитанница не белорусской биатлонной школы, но как этническая белоруска вернулась на родину и выступает за нашу страну. Конечно, мы все гордимся. Но в Беларуси никто не воспринимает эти результаты в том контексте, что обошли Россию. Мы все прекрасно понимаем, в каком плачевном состоянии российская сборная подошла к этим соревнованиям. Точно так же болеем и радуемся за российских спортсменов, которые нашли в себе силы приехать, победить на этой Олимпиаде», - рассказал он.

Напомним, закрытие Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 25 февраля.