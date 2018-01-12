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Спорт

Аргентинцы победили в шестом этапе ралли-рейда «Дакар»

12 Января 2018 в 10:13
Аргентинцы победили в шестом этапе ралли-рейда «Дакар»

Победителем шестого этапа ралли-рейда «Дакар-2018» в зачете грузовиков стал экипаж аргентинца Федерико Вильягры. Россияне остались за чертой призовой тройки. Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова финишировал четвертым, Эдуарда Николаева  - шестым, Айрата Мардеева – восьмым, Антона Шибалова-одиннадцатым. При этом россиянин Иван Шихотаров, выступающий в классе легковых автомобилей, в результате аварии получил компрессионный перелом позвоночника поясничного отдела. Однако завершил этап и только потом был доставлен в госпиталь. 

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