Аргентинцы победили в шестом этапе ралли-рейда «Дакар»

Победителем шестого этапа ралли-рейда «Дакар-2018» в зачете грузовиков стал экипаж аргентинца Федерико Вильягры. Россияне остались за чертой призовой тройки. Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова финишировал четвертым, Эдуарда Николаева - шестым, Айрата Мардеева – восьмым, Антона Шибалова-одиннадцатым. При этом россиянин Иван Шихотаров, выступающий в классе легковых автомобилей, в результате аварии получил компрессионный перелом позвоночника поясничного отдела. Однако завершил этап и только потом был доставлен в госпиталь.