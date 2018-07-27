Арбитр назвал участие ЦСКА в Суперкубке России коммерческим решением

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Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов рассказал НСН, почему соперником «Локомотива» в матче в Нижнем Новгороде должен был стать курский «Авангард».

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал решение сделать ЦСКА соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок России. Как отмечает телеканала «Матч ТВ», по словам специалиста, он вообще не понимает, как «там оказался ЦСКА». Кобелев отметил, что «Локомотив» – чемпион, «Тосно» выиграл Кубок России, но потом прекратил существование. С его точки зрения, матч нужно было отменить. Или там должен был играть финалист [Курский «Авангард» - прим. НСН]. Но ни в коем случае не ЦСКА.

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН разъяснил сложившуюся ситуацию и отметил, что участие ЦСКА в Суперкубке России – это коммерческое решение.

«Существует такая практика: обладатель Кубка страны играет в Лиге Европы – представляет национальную ассоциацию. В случае, если обладатель Кубка и чемпион ассоциации – один и тот же клуб, то в Лиге Европы играет финалист Кубка. Я думаю, что со спортивной точки зрения, и тут я согласен с Андреем Кобелевым, было бы правильно, если бы был курский «Авангард». Раз клуб ["Тосно"] прекратил своё существование. А ЦСКА – это только желание нашей премьер-лиги заработать на этом матче дополнительные дивиденды, финансовые, в том числе. Дать толчок развитию футбола. Но, мне кажется, что это такое коммерческое решение. А что касается спортивного, то я его уже изложил. И озвучил ту точку зрения, которая принята в цивилизованной футбольной Европе», - отметил собеседник НСН.

Говоря о самом матче и его исходе, Сергей Хусаинов заявил, что не делает прогнозов. Он считает, что главное заключается в другом: чтобы поклонники футбола, пришедшие на стадион, не обманулись в своих ожиданиях.

«Очень хотелось бы, чтобы зрители видели зрелищный, красивый футбол – такой, который продемонстрировала национальная сборная на ЧМ-2018. Это отдача в каждом игровом эпизоде. Эта такая игра, каждый момент которой говорит о том, что футболист играет для зрителей. А если говорить о месте проведения мачта за Суперкубок России - Нижнем Новгороде, то могу отнести его к российским футбольным городам. "Локомотив" долгое время город Нижний Новгород представлял, "Волга" представляла город Горький в советские время. Футбол популярен на берегах Волги. Много городов, где футбол достаточно массовый вид спорта».

Также, по словам эксперта, нужно учитывать тот факт, что в наследство от чемпионата мира остались прекрасные футбольные стадионы. Это – хороший посыл для того, чтобы популяризировать те спортивные площадки, которые привлекали внимание футбольной общественности всего мира.

Напомним, курский «Авангард» является финалистом Кубка России сезона-2017/18, победу в котором, со счётом 2:1 одержал «Тосно». Позже клуб прекратил своё существование из-за финансовых проблем.

Матч за Суперкубок России по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА, который как раз и занял место «Тосно», состоится сегодня, 27 июля, в Нижнем Новгороде. Начало игры - в 21:30 по Москве.