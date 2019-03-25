Адвокат Мамаева: Нас не уведомили о передаче уголовного дела в суд

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью НСН заявил, что ему и его подзащитному не поступило официального уведомления о передаче дела в суд.

Уголовное дело нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева направлено в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. Уголовное дело было возбуждено из-за событий, которые произошли в октябре прошлого года в Москве. Сначала футболисты избили водителя сотрудницы «Первого канала» у гостиницы «Пекин», а после устроили разборки с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе на Большой Никитской улице.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью НСН заявил, что ему и его подзащитному еще не поступало официального уведомления о передаче дела в суд.

«Пока нас официально не уведомляли о передаче уголовного дела в суд. Копию обвинительного заключения мы также еще не получали. В любом случае, у нас позиция последовательная. Она неоднократно была выражена как в ходатайствах, заявленных в адрес следствия, так и в жалобах в прокуратуру, о том, что имеется искусственно созданный состав. Он предусматривает ответственность за совершение хулиганства, которое в действиях всех обвиняемых по делу не было. И, соответственно, оснований для изменений и переквалификаций по другим вменяемым статьям нет» - рассказал Бушманов.

Также юрист рассказал об ответных мерах стороны защиты.

«Мы свою позицию в любом случае будем в дальнейшем поддерживать. И сейчас уже, если дело поступит в суд и будет назначено предварительное слушание, в рамках него заявим это процессуальное ходатайство» - пояснил адвокат.

По мнению Бушманова, сейчас невозможно спрогнозировать исход судебных разбирательств, но отметил, что искусственно созданной квалификации дела он не допустит.

«Прогнозы по этому делу очень сложно давать. Как, в принципе, и по любому другому. Здесь сторона защиты может только один прогноз давать, что будет вся возможная необходимая квалифицированная юридическая помощь оказана. Чтобы по делу состоялось окончательное, обоснованное, законное и справедливое процессуальное решение, а также была исключена искусственно созданная квалификация в действиях подзащитных по тяжкому составу» - сообщил он.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН рассказал, что дело футболистов Кокорина и Мамаева не является показательной поркой. Он сообщил, что смена статьи на «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» не связана с тем, что кого-то хотят запугать.