Лидер КПРФ оценил слова Путина о сходстве коммунизма с христианством

РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН заявил, что давно отметил сходство христианских заповедей с моральными принципами коммунизма.

Заявление президента РФ Владимира Путина о сходстве коммунизма и христианства - это уважительная, нравственно и этически достойная оценка советской эпохи. Такое мнение высказал в эфир НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я давно говорил, что коммунизм в переводе на русский означает «общественный», то есть приоритет общественных интересов перед частно-эгоистическими. Иисус Христов в новом летоисчислении был первым коммунистом. Он боролся за бедных, за сирых, он помогал убогим, призывал любит и справедливо жить. Я считаю, что не случайно его 10 заповедей пережили века и тысячелетия», - заявил собеседник агентства.

Зюганов признался, что еще при первом изучении Библии убедился в схожести Морального кодекса коммунизма и Нагорной проповеди Христа.

«Сам факт, что новое поколение уже в условиях советской власти вернулось к высшим ценностям – трудись, уважай, люби ближнего, помогай младшему, не воруй, не убий, - это исключительно важно, особенно сегодня, когда на планете идет бедлам», - считает парламентарий.

Захоронение Ленина также восходит к старым православным традициям, отметил лидер КПРФ.

«Я, когда был в Киево-Печерской Лавре, увидел там мощи Ильи Муромца, которого переодевают монахи дважды в год. В Псково-Печерской Лавре лежат мощи родственников Пушкина, Кутузова. Если президент согласился с этой точкой зрения, на мой взгляд, она абсолютно объективная», - заключил Геннадий Зюганов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам», фрагмент которого показал телеканал «Россия 1», заявил о схожести коммунизма и христианства. Это проявилось в пропагандируемых моральных и этических принципах и даже в почитании Ленина, схожем с отношением христиан к мощам своих святых.Глава государства отметил, что советская власть не придумала ничего нового, а воспользовалась тем, что уже давно было написано в Библии.