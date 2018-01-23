Зюганов: Без Сталина представить XX век невозможно



В эфире НСН лидер КПРФ назвал закономерным попадание Иосифа Сталина в рейтинг кумиров россиян прошлого столетия.



ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают кумиром прошлого века. Больше всего голосов респондентов получил первый космонавт Юрий Гагарин – 44 процента. Вторую строчку занял музыкант Владимир Высоцкий (31 процент), третью – полководец Георгий Жуков – (27 процентов). За Иосифа Сталина отдали голоса 22 процента опрошенных.



В эфире НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что попадание Сталина в число кумиров россиян 20 века полностью оправдано – он долгое время находился у власти и именно вождю народов СССР принадлежат ключевые политические достижения того времени.

«Да мы давно осудили культы, давно договорились не повторять репрессии. Некоторые сводят все к 1937 году (периоду политических репрессий в СССР - прим. НСН), но надо смотреть на историю шире. Сталин управлял страной почти 30 лет. С ним вели переписку каждый день Рузвельт и Черчилль. Он сидел и формировал политику 21 века на встречах лидеров государств. Он предложил сформировать Совет Безопасности, был учредителем ООН. Люди простейшие грамотные понимают, что немыслима победа без Сталина», - отметил лидер КПРФ.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 2 тыс. респондентов. Ранее жители России проголосовали за самых влиятельных соотечественников. Юрий Гагарин в этом списке также занял первое место, сообщает «Свободная Пресса». Второе и третье место заняли Иосиф Сталин и действующий президент РФ Владимир Путин.