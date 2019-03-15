Зверев: Посадить человека сегодня ничего не стоит!

Суперзвезда и стилист выразил недоумение в эфире НСН, за что его могут преследовать после одиночного пикета в защиту озера Байкал.

Посадить человека в России сегодня ничего не стоит. В этом убеждён СУПЕРЗВЕЗДА и стилист Сергей Зверев. Так в пресс-центре НСН он ответил на вопрос, не опасается ли ареста после одиночного пикета, который устроил в защиту озера Байкал.

«А за что? Я весь из себя борец за природу, за экологию. Собираюсь на пресс-конференцию, смотрю в окно, а оттуда торчит новенькая помойка. Только что поставленная. Я 17 лет борюсь, чтоб убрали у меня помойку под окном. Ну, неприлично! Посадить человека сейчас вообще ничего не стоит. Ничего. Ну, какие нарушения найдутся в пикете? Что я в блестящей куртке стоял, корону надел? Не смешите меня!», — заявил Зверев.

Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвящённая проблемам озера Байкал, где пытались построить завод по разливу питьевой воды для продажи в Китай. Строительство было остановлено только после широкого общественного резонанса.