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Общество

Зверев отреагировал на предложение баллотироваться в Мосгордуму

15 Марта 2019 в 16:10
Зверев отреагировал на предложение баллотироваться в Мосгордуму

Суперзвезда и стилист задался в эфире НСН вопросом, долго ли его будут терпеть коллеги по парламенту.

В пресс-центре НСН журналисты предложили СУПЕРЗВЕЗДЕ и стилисту Сергею Звереву баллотироваться в Московскую городскую Думу. Такая идея возникла после того, как его одиночный пикет в защиту Байкала помог привлечь внимание к проблеме и добиться остановки вредного для озера строительства завода.

«Вот уж звезда в шоке! И такой прихожу я весь в короне, мантия на мне в жемчугах и перьях. Я уже пришёл, а шлейф ещё 20 метров тянется за мной. К трибуне иду, а за мной его ещё несут. Меня там долго будут терпеть, скажите? Кто будет за меня голосовать? Вы? Так, буду готовиться, думать, выбирать партию», — пошутил Зверев.

Напомним, в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция на тему: «Слив Байкальских вод: Кто продаёт национальное достояние России?».

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