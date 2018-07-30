Звания ЗМС России футболисты получили за праздник

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Присвоение заслуженных мастеров спорта России футболистам отечественной сборной вызвало не только одобрение, но и шквал критики.

Странная и малообъяснимая история закрутилась в связи с награждением футболистов российской сборной. Они получили звания заслуженных мастеров спорта после выхода в четвертьфинал «домашнего» чемпионата мира. Результат стал лучшим в истории выступления сборной России на мировых первенствах — ранее команда ни разу не выходила из группы, напоминает РБК. Кроме того, тренер сборной Станислав Черчесов получил из рук президента Путина орден Александра Невского, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – ордена Почета.

И в выходные началось…Спортивный мир разделился на тех, кто порадовался за парней, и на тех, кто в той или иной форме задался вопросом «А за что? За восьмое место?» Не перечисляя фамилии тех, кто осудил присвоение званий, отметим только, что они объясняют свою позицию регламентом, согласно которому, эти звания присваиваются только за победу на чемпионате мира или завоевание медалей на Олимпиадах. Трудно предположить, что инициаторы присвоения званий и организаторы церемонии с участием президента позабыли свериться с пресловутым регламентом. Что уж говорить о награждении орденами, являющемся прерогативой главы государства.

Удивляет, что все те, кто сейчас бросается листать регламенты, месяц назад отчаянно болели за команду, в справедливости награждения которой теперь сомневаются. И получили массу позитивных эмоций от достойного выступления наших футболистов. Так куда же девалось это ликование, оправданное, надо отметить, ликование, а вовсе не беспричинное? В отличие, кстати, от того осуждения, которое прорвалось сейчас. По счастью, далеко не все разделяют сомнения в справедливости награждения. Вот, например, олимпийский чемпион по хоккею, игрок сборной России Илья Ковальчук в эфире НСН всецело поддержал присвоение футболистам званий.

«Если людям дали заслуженных мастеров спорта, значит, что они это заслужили. Я по себе знаю, какой это прессинг со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране. Они находились под огромным давлением, но подарили стране праздник и подарили надежду на будущее футбола. Поэтому ребята и тренера заслуженно получили эти звания», — сказал Ковальчук.

Пожалуй, лучше не скажешь. Парни праздник стране подарили? Подарили. Выступили достойно? Достойно. Всплеск интереса к футболу вызвали? Вне всякого сомнения. Ну, так и не судите их. И не судимы будете.

Всеволод Нерознак