Зоозащитница рассказала о «черных» схемах перевозки животных без хозяев

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В эфире НСН президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова выступила против самостоятельных путешествий животных на поездах.

Домашние животные с 16 июля могут самостоятельно без хозяев отправляться в путешествие на поезде. Перевозка домашнего питомца без сопровождения доступна на 13 направлениях, в том числе Санкт-Петербург-Москва, Владивосток-Хабаровск, Волгоград-Москва. Воспользоваться новой услугой смогут хозяева собак, кошек, кроликов, морских свинок, птиц, морских свинок и черепах весом до 75 килограммов. В пути присматривать за питомцами будут проводники поездов, уточнили в Федеральной пассажирской компании.



Президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова выступила против новой услуги перевозок, отметив, что этой возможностью будут пользоваться для торговли питомцами.

«Не вижу никаких этичных подоплёк для таких перемещений. Это явно не для благих целей. Скорее всего, это удобные схемы для каких-то утилитарных направлений. Если это торговля, то мы никак не поощряем такой подход. Можете себе представить чисто гипотетически, куда поедет животное без хозяина? Если питомцу нужна, например, операция, и его везут в другой город, то добропорядочный владелец, естественно, поедет с ним. Если питомца будет сопровождать постороннее лицо, животное о своих нуждах ему никак не сообщит. Только хозяин знает все о его потребностях», - сказала зоозащитница в эфире НСН.

По мнению Ирины Новожиловой, вместо услуг по перевозке, «вообще никак не решающих судьбу животных», законодателям стоило бы вернуться к рассмотрению закона «Об ответственном обращении с животными». «У нас огромные проблемы. Нет законодательной базы, и мы, наряду с Китаем, продолжаем быть страной, где ни разу за всю историю не принимался закон о защите животных от жестокости», - добавила собеседница агентства.

Отметим, что минимальная цена перевозки животного на ж/д транспорте составит 730 рублей. Все путешествие питомец должен оставаться в клетке, сообщает Ura.ru. Один отправитель сможет оформить не более трех мест для перевозки животных. Напомним, проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными» рассматривается в Госдуме с 2010 года.