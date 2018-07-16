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Общество

Зоозащитница рассказала о «черных» схемах перевозки животных без хозяев

16 Июля 2018 в 17:15
Зоозащитница рассказала о «черных» схемах перевозки животных без хозяев
Фото: chel.kp.ru
В эфире НСН президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова выступила против самостоятельных путешествий животных на поездах.

Домашние животные с 16 июля могут самостоятельно без хозяев отправляться в путешествие на поезде. Перевозка домашнего питомца без сопровождения доступна на 13 направлениях, в том числе Санкт-Петербург-Москва, Владивосток-Хабаровск, Волгоград-Москва. Воспользоваться новой услугой смогут хозяева собак, кошек, кроликов, морских свинок, птиц, морских свинок и черепах весом до 75 килограммов. В пути присматривать за питомцами будут проводники поездов, уточнили в Федеральной пассажирской компании.

Президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова выступила против новой услуги перевозок, отметив, что этой возможностью будут пользоваться для торговли питомцами.

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«Не вижу никаких этичных подоплёк для таких перемещений. Это явно не для благих целей. Скорее всего, это удобные схемы для каких-то утилитарных направлений. Если это торговля, то мы никак не поощряем такой подход. Можете себе представить чисто гипотетически, куда поедет животное без хозяина? Если питомцу нужна, например, операция, и его везут в другой город, то добропорядочный владелец, естественно, поедет с ним. Если питомца будет сопровождать постороннее лицо, животное о своих нуждах ему никак не сообщит. Только хозяин знает все о его потребностях», - сказала зоозащитница в эфире НСН.

По мнению Ирины Новожиловой, вместо услуг по перевозке, «вообще никак не решающих судьбу животных», законодателям стоило бы вернуться к рассмотрению закона «Об ответственном обращении с животными». «У нас огромные проблемы. Нет законодательной базы, и мы, наряду с Китаем, продолжаем быть страной, где ни разу за всю историю не принимался закон о защите животных от жестокости», - добавила собеседница агентства.

Отметим, что минимальная цена перевозки животного на ж/д транспорте составит 730 рублей. Все путешествие питомец должен оставаться в клетке, сообщает Ura.ru. Один отправитель сможет оформить не более трех мест для перевозки животных. Напомним, проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными» рассматривается в Госдуме с 2010 года.

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