«Золотой сайт» и «Золотое приложение 2018» по достоинству оценили крупнейших страховщиков

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Проект компании «Ингосстрах» - «Личный кабинет страхователя» удостоился награды объединенного ежегодного конкурса Рунета.



В Москве назвали имена победителей объединенного ежегодного конкурса Рунета «Золотой сайт + Золотое приложение 2018». В тематической категории «Финансовый сервис, онлайн-банкинг» члены авторитетного жюри высоко оценили проект компании «Ингосстрах» - «Личный кабинет страхователя». Он занял второе место.

В беседе с НСН директор по маркетингу «Ингосстраха» Даниил Проскурин заявил о том, что эта награда говорит о правильно выбранной стратегии. Он подчеркнул, что компания стремится к тому, чтобы клиентам с помощью гаджетов было доступно максимальное количество сервисов.

«Важно отметить, что награду за наше мобильное приложение мы получили еще в прошлом году, оно одержало победу сразу в трех номинациях. "Золотой сайт" - это такой старейший конкурс интернет-проектов в Рунете и он является народным. Поэтому оценки здесь являются общественным и профессиональным признанием отличных результатов. А в этом году награду получил уже наш "Личный кабинет". Это раздел сайта, личный кабинет страхователя, который был существенно доработан уже после мобильного приложения и является главным открытием и разработкой уже этого года», - заявил собеседник НСН.

Кроме того, Даниил Проскурин подчеркнул, что главная особенность «Личного кабинета» заключается в том, что он подстраивается под каждого конкретного клиента «Ингосстраха», исходя из его потребностей. Это существенно упрощает процесс оформления полиса, а также позволяет предложить продукты, актуальные для клиента в данный момент.

«Помимо базовых, есть много полезных сервисов по сопровождению полиса: например, можно посмотреть статус урегулирования убытка или найти ближайшую клинику по добровольному медицинскому страхованию», - добавил директор по маркетингу «Ингосстраха».

Напомним, в 2017 году мобильное приложение IngoMobile от «Ингосстраха» одержало победу сразу в трех номинациях премии: «Лучшее приложение для потребителя (b2c)», «Лучший дизайн приложения» и «Финансы, банки, страхование», а также заняло второе место в номинации «Лучший usability/UX приложения».

«Золотой сайт» является ключевым и старейшим конкурсом интернет-проектов в Рунете. Начиная с 1997 года независимое жюри, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер и другие, вручает статуэтки Золотого Кибермастера. С 2017-го конкурс «Золотой сайт» проходит одновременно с другим – «Золотое приложение». В прошлом году к ним присоединился конкурс Digital.