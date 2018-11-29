Знак «Шипы» — один из способов отъёма денег у населения

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Ряд значимых изменений в Правила дорожного движения внесены постановлением правительства России, которое подписал премьер Дмитрий Медведев.

Документом, размещенным на сайте кабмина, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили в связи с потерей его актуальности. Также скорректирован порядок действий водителей на месте ДТП в связи с возможностью оформления документов без участия ГИБДД, в рамках европротокола. Предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции независимо от наличия у участников разногласий относительно его обстоятельств.

Но все же самое интересное кроется в истории со знаком «Шипы». В справке от МВД России, которая прилагается к постановлению кабмина, говорится, что «знак потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», - указывают составители справки из МВД.

С этими умозаключениями можно соглашаться или нет, но все перечисленные факторы имели место и год назад, когда было принято решение наказывать штрафом в 500 рублей за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле с шипованной резиной. Каким образом в 2017 году знак «Шипы» вдруг оказался настолько актуальным, что устраивались целые облавы, пардон, рейды по выявлению тех, кто манкировал его наклейкой на свою машину? А уже в 2018 году также вдруг потерял актуальность? «Афера» - такое объяснение ранее дал в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Всё, что было с этим знаком, - это форменное безобразие, афера, граничащая с преступлением. На введении этого знака, как обязательного, определённые люди нажились, речь идёт о колоссальных деньгах, потому что десятки миллионов автомобилистов его приобретали, а мы уже тогда говорили, что никакого значения для безопасности движения этот знак не имеет. Через год с лишним с нами якобы согласились. Мы будем настаивать на проведении расследования, кто и как этот знак лоббировал и кто на этом нажился», - отметил собеседник НСН.

Вот интересно, а мы когда-нибудь узнаем фамилии этих «великих комбинаторов»?

Всеволод Нерознак