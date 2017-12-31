Журова пожелала россиянам благополучия в новом году



Депутат Госдумы поздравила россиян с новым годом в эфире НСН.



Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН пожелала россиянам, чтобы желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбылись.



«Хочу поздравить слушателей НСН с Новым годом. Мы все ждем чуда от Нового года, мы все хотим, чтобы Дед Мороз выполнил все наши желания. Без этого праздника наша жизнь, наверное, была бы скучной. Мы всегда, целый год надеемся на то, что все наши пожелания и добрые слова обязательно сбудутся. Поэтому я могу только пожелать добра, благополучия, обязательно здоровья, чтобы мы меньше горевали, меньше расстраивались, больше радовались, чтобы поводов для радости было больше, чем поводов для грусти. Поэтому желаю всем веселого, хорошего, замечательного праздника, зарядиться хорошими эмоциями на целый год. Все счастья добра и любви», - пожелала депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, так как считает этот праздник семейным.