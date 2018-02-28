Журналист Мацейчук: Надеюсь, Совет Федерации поможет мне остаться в России

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Оскорбивший советских солдат журналист заявил НСН, что нарушение правил регистрации - лишь повод, чтобы выгнать его из страны.



Совет Федерации взял на контроль ситуацию с журналистом из Польши Томашем Мацейчуком, которого накануне задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Журналист известен своими антироссийскими высказываниями на российском телевидении. С предложением рассмотреть ситуацию в рамках временной комиссии по информационной политике выступила сенатор Людмила Нарусова, ее также поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, ситуация не должна «создавать в России опасного прецедента по ущемлению прав журналистов».



В эфире НСН Мацейчук выразил надежду, что Совет Федерации окажет ему поддержку в сложившейся ситуации и позволит остаться в стране.

«То, что Совет Федерации решил заняться моим делом, это хорошо для свободы слова в России. Это показывает, что есть люди, которым эта тема близка, и которые хотят эту свободу слова защищать. Какой будет результат - пока не знаю, но надеюсь, что все будет хорошо», - отметил собеседник НСН.

По словам журналиста, он и раньше допускал резкие высказывания, однако поводом для проведения обысков или выдворения его из России они не становились.«Я в России уже год. За это время я говорил разные вещи, были разные «приключения». За это время российские службы и суды могли меня много раз депортировать, наказать, но не делали этого. Меня все равно российские телеканалы приглашают, тем более на такие темы, которые касаются вашей сложной истории – конфликтов в Донбассе, Сирии и т.д. Я считаю, что просто-напросто какой-то человек, я не буду называть имя, решил меня убрать из России. Сначала под предлогом статьи. 282. Когда оказалось, что никаких экстремистских материалов у меня дома нет, появился сразу второй вариант – это регистрация. Поэтому сейчас меня могут из России выдворить и запретить въезд на 5 лет», - сообщил польский журналист.

Польского журналиста задержали накануне, 27 февраля, по подозрению в нарушении миграционного законодательства, сообщает РИА Новости. По месту жительства Мацейчука в Мытищах были проведены обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК РФ). Правоохранители также проверяли законность его пребывания в России. По статье КоАП «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета» ему грозило наказание вплоть до высылки из России. Позднее Мытищинский городской суд Московской области вернул полиции материалы о выдворении журналиста за пределы РФ, а административный материал возвратил подмосковному УФМС для устранения нарушений.

Мацейчук ранее участвовал в нескольких ток-шоу на российских федеральных телеканалах, отмечает ТАСС. Из-за его антироссийских высказываний в апреле 2017 года произошла драка в эфире телеканала НТВ, а в ноябре 2016 года - в программе «Право знать» на ТВЦ.