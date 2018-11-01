Жителям Сочи остаётся надеется только на «Прямую линию»

На отсутствие помощи жалуются жители Сочи, пострадавшие от недавнего разрушительного наводнения.

Городские власти не предоставили обещанную помощь в ликвидации последствий наводнения в домохозяйствах, жалуются пострадавшие. По их словам, которые приводит «Лента.ру», не все смогли получить компенсацию за утраченное или испорченное имущество. Материальные выплаты предусмотрены только для зарегистрированных владельцев подтопленного жилья. Те, кто проживал без регистрации или купил жилье недавно и не успел прописаться, помощи не получили, - поясняет издание. Реакции на эти жалобы краевой или городской администрации на момент подготовки материала не поступало.

Это далеко не первый случай, когда пострадавшие от наводнения жители того или иного региона страны вместо помощи сталкиваются с бюрократическими препонами и равнодушием. Причем, пока в дело не вмешается высшее руководство, на решение вопроса надеяться не приходится. Характерный тому пример – обращение к президенту жительницы Ставрополья, пострадавшей от паводка более года назад. Ей и ее односельчанам, можно сказать, повезло, что вскоре после потопа состоялась «прямая линия» с президентом. Жительница села Краснокумское сообщила Владимиру Путину, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок о непригодности жилья органы власти требовали плату. Ставропольскому губернатору Владимиру Владимирову от президента тут же «прилетело»: «Где деньги?!», - задал вопрос Владимир Путин. И поручил Генпрокуратуре проверить, как идут выплаты компенсаций пострадавшим на Ставрополье. Буквально через полчаса после этих слов президента стало известно, что генпрокурор Юрий Чайка поручил провести проверку на Ставрополье по жалобам жителей, пострадавших от наводнения. И еще не закончилась «прямая линия», как к дому автора вопроса, по ее словам, «подъехал какой-то мужчина в светлой рубашке и крикнул: «Деньги на счету, проверьте баланс!»

Но умение при виде нахмуренных бровей главы государства решать вопросы как по мановению волшебной палочки отнюдь не означает такое же волшебное возникновение человеколюбия в чиновничьем характере. Через год жительница села Левокумки того же Ставрополья жаловалась президенту на то, что не может получить жилищный сертификат, поскольку ее пострадавший от паводка дом каким-то образом был выведен в нежилой фонд еще в 2002 году. И тот же самый губернатор был вынужден в прямом эфире обещать решить этот вопрос.

А пострадавшим жителям Сочи хочется искренне пожелать, чтобы им для решения своих вопросов после наводнения не пришлось ждать «прямой линии» с президентом.

Всеволод Нерознак