Жириновский не удивился ностальгии россиян по СССР

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Владимир Жириновский в эфире НСН заявил, что после распада Советского Союза хуже стали жить практически все.

Большинство россиян, а именно 58%, сожалеют о распаде СССР. Об этом говорят данные исследования, проведённого специалистами «Левада-Центр». По информации социологов, более половины из тех, кто придерживается этой точки зрения, полагают, что с распадом Советского Союза была «разрушена единая экономическая система», а 36% отмечают, что потеряли «принадлежность к великой державе».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НСН заявил, что в том, что большинство граждан сожалеют о распаде Советского Союза, нет ничего удивительного:

«На референдуме в марте 1991 года за сохранение СССР вообще проголосовали 78% граждан. Ведь в результате распада Советского Союза хуже стали жить почти все. Улучшилось благосостояние лишь малой части. А девять миллионов русских вообще в одночасье стали беженцами. Многие из них подверглись унижениям и репрессиям в национальных республиках. Да и в Россию тех из них, кто стал гражданами новоявленных государств СНГ, пускают только на общих основаниях, заставляют годами стоять в очереди, и наравне с африканцами и азиатами сдавать унизительный экзамен на знание русского языка», - отметил собеседник НСН.

Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что если и в других бывших республиках СССР провести непредвзятый опрос, то большинство выскажется за восстановление Союза, поскольку и там люди стали жить хуже.

«Например, Прибалтика была витриной СССР. Здесь был самый высокий средний уровень жизни, лучшие товары привозили сначала сюда, здесь строили собственные предприятия, которые обогащали Литву и Латвию. А в ЕС вся их промышленность оказалась не нужна, граждане стали разъезжаться, а вчерашние учителя, врачи, интеллигенция теперь чистят туалеты в домах Западной Европы. Более того, Брюссель заставляет Прибалтийские страны принимать по квоте беженцев из арабских стран и Африки. Кому же такой обмен понравится?», - подчеркнул Владимир Жириновский.

По словам собеседника, терзания Украины довели её до гражданской войны. Белоруссия не смогла построить демократию, а её население живет бедно. Среднеазиатские республики – везде произошло обнищание и гражданские войны, а сейчас все они живут за счет трудовой эмиграции. В Закавказье также мира нет: Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, Азербайджан и Армения вот уже 30 лет остаются в состоянии необъявленной войны.

«Один из пунктов программы ЛДПР – восстановление границ СССР (но уже в форме Российской Федерации). Конечно, без войн и принуждения, исключительно добровольно, путем проведения референдумов. Я убежден, что если мы избежим навязывания идеологии, как это делала советская власть, если у нас будет развитая демократия, честные выборы, если мы не будем кормить полмира, и перестанем списывать долги банановым республикам, вкладывая все деньги в развитие нашей собственной страны, то воссоздание большого государства не за горами», - заключил Жириновский.

Добавим, в ходе опроса «Левада-Центра» также выяснилось, что более половины респондентов (52%) уверены, что распада Советского Союза можно было избежать. О неизбежности этого процесса заявили 29% опрошенных.