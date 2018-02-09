«Зелёный патруль»: В России практически нет экологически чистых регионов

Общероссийская общественная организация составила рейтинг регионов по итогам «Года экологии 2017».

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов по итогам 2017 года. Абсолютным лидером в течение четырех лет остаётся Тамбовская область. В тройку лидеров второй год подряд вошли республика Алтай и Алтайский край. Все они продемонстрировали высокий уровень экологической ответственности, провели многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции.

Как отметил в эфире НСН директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, даже первую тройку, несмотря на неплохие показатели, нельзя назвать абсолютными отличниками.

«Лидеры экологического рейтинга, это «хорошисты». В остальных субъектах состояние либо удовлетворительное, либо нет. При составлении рейтинга учитывались 22 различных индикатора. Начиная от состояния атмосферного воздуха, питьевой воды, водных объектов, охраны лесов и, заканчивая экологической ответственностью бизнеса, модернизацией предприятий и реагирование властей на экологические вызовы. Кроме того, учитывалась и гражданская активность населения. Там, где народ не молчит о своих проблемах, рейтинг растёт», - пояснил эколог.

Последнее место в рейтинге заняла Челябинская область, в тройке аутсайдеров также оказались Свердловская и Московская области.

«Челябинская и Свердловская области — это промышленно развитые регионы, в основном, с устаревшим оборудованием. Т.е. срочно надо решать вопрос с модернизацией производства. Речь идёт об экологической ответственности бизнеса. Московская область оказалась здесь из-за проблем со свалками», - отметил Роман Пукалов.

Он также обратил внимание на одну особенность: Москва и Санкт-Петербург находятся в первой двадцатке экологического рейтинга, а Московская и Ленинградская области - среди десятки худших. По словам эксперта, это не совсем верно, поскольку нельзя между мегаполисом и областью поделить воздух и водные ресурсы:

«Московская и Ленинградская области в десятке худших регионов. Они должны объединить свои усилия для решения проблем соответственно с Москвой и Санкт-Петербургом. Потому что проблемы общие – загрязнение воздуха, источников водоснабжения. Вырубка лесов под дачи. Такие же проблемы в самой Москве, поэтому координация усилий столицы и области – первый шаг к улучшению».

За год Москва опустилась в рейтинге с 7 места на 18. В основном на это повлияло загрязнение воздуха свалочным газом от подмосковного мусорного полигона «Кучино». При этом, большая часть мусора столицы вывозится именно в Московскую область.

Самым позитивным событием в сфере экологии 2017 года эксперты «Зеленого патруля» назвали запуск биологических очистных сооружений «Биосфера» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Самым негативным - ухудшение качества атмосферного воздуха в Московской области и восточных районах самой столицы.