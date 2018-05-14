Заявление Центробанка о росте реальных доходов россиян назвали циничной ложью

Член экспертного совета «Деловой России» объяснил НСН, у кого в стране реально растет заработная плата.

Центробанк предупредил о замедлении темпов роста реальной заработной платы в России, которые в этом году составят 7-8%. Об этом сообщает РИА Новости. По данным регулятора, в первом квартале прирост реальной заработной платы составил 9,5% в годовом исчислении.

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский объяснил НСН, у кого в стране реально растет заработная плата.

«Все наше правительство Медведева, Силуанова, Набиуллиной, Кудрина, Орешкина придерживается доктрины, что население богато не жило – не нужно и начинать, а то привыкнут. Реального роста уровня населения как не было, так и не будет. Все эти разговоры, что реальные зарплаты стали расти и в 2018 году вырастут на 8-10%, притянуты за уши. Это все результат манипулирования цифрами, манипулирования статистикой – размазывания тонкого слоя масла по буханке хлеба. Повышение происходит зарплат у бюджетников – прежде всего, у федеральных и региональных министров, чиновников высшего и среднего звена, плюс в силовых ведомствах – спецслужбах, МВД, ФСБ, налоговой службе – тех, кто стоит на страже существующего режима и кто его обслуживает», - указал он.

При этом заработные платы в реальном секторе экономики, особенно в несырьевом секторе и сфере услуг, не только не растет, но даже снижается, отметил экономист.

«Когда мы высчитываем среднюю температуру по больнице, надо понимать, что у нас на десятки процентов растут зарплаты топ-менеджеров крупнейших госкорпораций, госбанков, министерств и ведомств, а большинство россиян - около 50% населения страны - живет на 20-25 тысяч рублей в месяц. Поэтому все разговоры про реальный рост – это ложь, цинизм и пропаганда, - подчеркнул он. - Прямо на глазах деградирует и погибает российская экономика, которой перестали помогать даже растущие цены на нефть. За год она подорожала практически в полтора раза, с 50 долларов за бочку до 73-75. А темпы роста экономики не только не выросли, но и упали. Объем диспропорций в «экономике трубы» накоплен колоссальный, поэтому никакого роста уровня жизни ждать не приходится».

Ранее Владислав Жуковский объяснил НСН, что деньги, полученные в результате подорожания нефти, не будут пущены на модернизацию и развитие экономики страны.