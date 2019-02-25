Защита Миллера: Кому нужны отставки в «Газпроме»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уволил своих заместителей Александра Медведева и Валерия Голубева.

Громкие отставки в «Газпроме»: «национальное достояние» меняет сразу двух зампредов правления. Свои посты оставили Александр Медведев и Валерий Голубев, а кроме них - начальник департамента добычи Всеволод Черепанов. Об отставках сообщила сама компания, не уточняя, кто сменит отставников. Указывается лишь, что Валерий Голубев удостоился благодарности главы компании Алексея Миллера за «плодотворную работу». А остальные – нет. Хотя, как утверждают источники РБК в компании, претензий ни к Медведеву, ни к Черепанову не было. Черепанову, по сообщению «Газпрома», предложена другая должность. Медведева же, как напоминает издание, называли одним из немногих оппонентов Алексея Миллера. По сообщениям СМИ, должности зампредов правления «Газпрома» могут занять глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и руководитель департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что отставки в руководстве «Газпрома» случились вскоре после еще более громкого ареста сенатора Арашукова и его отца. С учетом того, что масштабы хищений, в которых их обвиняют, грандиозны даже для российской действительности (30 млрд рублей - это более 5 млрд кубометров газа), возникает резонное предположение, что в руководстве компании об этом не могли не знать, и нынешние отставки каким-то образом могут быть связаны с делом Арашуковых. Такой точки зрения придерживается, в частности, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С другой стороны, под этот «шумок», вероятно, решаются и аппаратные интриги в самом «Газпроме», - заявил он в эфире НСН.

«Явно эта история бьет по имиджу «Газпрома» и Алексея Миллера. 31 млрд сворованных денег, в которых обвиняют Арашуковых, явно, что руководство «Газпрома» должно было видеть «странности» в этих процессах на Северном Кавказе. Соответственно, встает вопрос, что должна быть какая-то ответственность. Голубев, он непосредственно курировал внутренний рынок газа. С Медведевым другая немного история, он все-таки отвечал за экспортное направление, сложнее его «привязать» к делу Арашуковых. Я думаю, что он стал, может быть, даже в какой-то степени жертвой внутренних интриг «Газпрома».

Нынешними отставками глава «Газпрома» решает вопросы личной безопасности, - подтверждает в эфире экономист Василий Колташов.

«Создается впечатление, что Алексей Миллер этими отставками пытается закрыть возможные пути атаки на него лично. В конечном итоге получается, что хищения в «Газпроме» не пресекаются с самого верхнего уровня, как это, например, имеет место в «Роснефти». Это – очень сложная ситуация, которая демонстрирует, в какой степени велик кризис руководства «Газпрома».

Вместе с тем, как заметил собеседник НСН, «в России принято специфически реагировать на подобного рода кризисы с хищениями. И, скорее всего, в «Газпроме» высшего руководителя смещать не будут».

Всеволод Нерознак

