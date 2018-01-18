Записью к врачу онлайн воспользовались около 10 млн москвичей

Почти 10 миллионов москвичей хоть раз записывались к врачу онлайн. Как сообщает портал столичного правительства, в городской Единой медицинской информационно-аналитической системе заведено уже более 6 миллионов электронных медицинских карт. В них содержится исчерпывающая информация о заболеваниях пациента, визитах к врачу, назначенных лекарствах и больничных листах. В перспективе этими картами смогут пользоваться не только врачи поликлиник и скорой помощи, но и работники столичных больниц. Отметим, что с начала 2014 года московские врачи выдали более 40 миллионов электронных рецептов. На их оформление тратится в семь раз меньше времени, чем на выписку назначения от руки.