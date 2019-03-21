«Западный дрейф». Эксперт объяснил побег россиян из Сибири

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС рассказал НСН, что люди уезжают из восточных регионов в центральную Россию в поисках лучшей жизни.

Около 29 тысяч граждан Российской Федерации уехали из Сибири за 2018 год. По сравнению с 2017 годом отток населения увеличился полтора раза, констатирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области. Среди всех сибирских регионов население приросло внутренними мигрантами только в Новосибирской области на 8 тысяч человек. Наибольший отток зафиксирован в Омской области, с ней расстались 12 тысяч жителей. Также активно уезжают из Кемеровской области.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян объяснил НСН, что международная миграция снижает общий миграционный прирост практически всех регионов.

«На Росстате сейчас в докладе по социально-экономическому положению есть самые свежие данные по сопоставимому числу регионов. Общая убыль населения сибирского федерального округа усилилась. Мы пока не знаем, насколько сыграла внутренняя российская миграция, насколько международная. И вот международная миграция снижает общий миграционный прирост практически всех регионов. Когда будут данные по отдельным потокам, тогда можно будет сказать что-то определенное. Они будут только к лету», - рассказал он.

Собеседник НСН отметил, что с 90-х годов идет отток населения с восточных регионов России.

«Москва притягивает мигрантов не международных, а внутрироссийских. Есть такое понятие, как "западный дрейф". Он давно идет, его фиксировали еще в советское время. Весь постсоветский период у нас отток из восточных регионов, чем восточнее, тем отток выше. Это связано с социально-экономическим развитием, не с какой-то временной причиной. Ничего не случилось, чтобы люди резко поехали. Отток идет всегда. С конца 80-х годов. Он сейчас сократился по сравнению с 90-ми годами, потому что население многих регионов сократилось на 50%, уже некому ехать. У нас очень централизованная экономика, все деньги в Москве. Естественно, люди едут туда, где богаче. Чтобы исправить ситуацию, нужно все перетрясти заново», - заявил он.

По данным Росстата, на данный момент во всей Сибири проживают порядка 17 миллионов 170 тысяч человек. Ранее ведомство сообщало, что численность населения России в 2018 году сократилась впервые за десять лет. Убыль составила около 87 тысяч человек.