Закономерный коллапс на федеральной трассе

Транспортный коллапс случился этим днем на северо-востоке Подмосковья.

На федеральной автотрассе М-8 «Холмогоры» самосвал «Вольво» самопроизвольно открывшимся кузовом снес надземный пешеходный переход. К счастью, обошлось без жертв, травмы получил водитель злополучного грузовика. А вот конструкции перехода, рухнув, перегородили всю трассу в обоих направлениях. Произошло это на 33-м километре дороги в окрестностях Клязьмы, недалеко от поворота на Ивантеевку. Вскоре парализованными оказались практически все расположенные неподалеку от места ЧП населенные пункты. Водители, оказавшиеся в западне до того, как были перекрыты все выезды на Ярославку, ринулись объезжать затор через ближайшие города. Безнадежные пробки возникли в Ивантеевке, Пушкине, Мытищах, Королёве и даже в Щёлкове, которое находится уже на довольно значительном отдалении. Людям в машинах, стоявшим без движения несколько часов на основной трассе на 27-градусной жаре, был организован подвоз и раздача питьевой воды, пока дорожные рабочие разбирали упавшую конструкцию и демонтировали разделительное ограждение, чтобы организовать разворот.

Само по себе дорожное происшествие подобного рода не является уникальным. Надземные конструкции на магистралях грузовиками сносили и раньше. Несколько лет назад подобное ЧП устроил водитель грузовика, на шасси которого был смонтирован бетонный насос с коленчатым подъемником. В этой ситуации важно другое. Дорожная авария мало того, что парализовала движение по трассе федерального значения, так еще и сковала заторами целую агломерацию из нескольких городов с населением свыше полумиллиона человек. И это высвечивает ряд существенных проблем, касающихся структуры дорожного движения, во всяком случае, в этом секторе Подмосковья, а также вероятных проектных просчетов.

Во-первых, на участке, где произошла авария, а он довольно длинный, и, кстати, сейчас на реконструкции, нет разворота. И пока не разобрали разделительное ограждение, водители на этом отрезке трассы оставались в западне, поскольку деваться им было попросту некуда. Случись бы пострадавшие в результате этого ЧП, шансы на госпитализацию у них были бы только при помощи вертолета. Далее в сторону области такие безразворотные отрезки трассы М-8 становятся все более протяженными.

А во-вторых, попытка объезда места аварии через соседние города была заранее обречена на провал. Дорожная сеть малых подмосковных городов банально не рассчитана на направление по ней потока с пятиполосной магистрали. Каждые четверг и пятницу этого никак не могут взять в толк дачники, пытающиеся объехать пробку в районе реконструкции трассы по однорядным узким улочкам. И сочетание двух этих нерешенных проблем в случае ЧП, подобных нынешнему, будет закономерно приводить к тому же результату – транспортному коллапсу сразу нескольких городов.

Всеволод Нерознак