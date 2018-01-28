Заключившие брак мужчины намерены обратиться в суд. Правозащитники помогут

РИА Новости

Правозащитник, представитель российской ЛГБТ-Сети Игорь Кочетков в эфире НСН заявил, что

паспорта у москвичей, заключивших однополый брак, отобрали незаконно.

Молодые люди, заключившие в Дании однополый брак, имели полное право подтвердить его в России и получить штамп в паспорте. Такое мнение высказал в эфире НСН правозащитник, представитель российской ЛГБТ-Сети Игорь Кочетков.

«Правы люди, которые имеют право на семью. Они заключили брак не в России, поэтому ссылки на статью 12 Российского семейного кодекса – это глупость. Они хотели лишь подтвердить свой брак в России. Согласно Семейному кодексу, статье 158, брак, заключенный по законам другой страны, если не нарушены условия статьи 14 Семейного кодекса, должен быть признан. Поэтому сотрудница, которая поставила им штампы в паспорте, поступила по правилам, и ее увольнение незаконно», - заявил собеседник агентства.

По его словам, в России есть порядка 20 пар, заключивших однополые браки за рубежом.

«Я сам так поступил этим летом. Конечно, мы бы хотели, чтобы эти браки были признаны в России, хотя бы частично. Жизнь меняется, нужно признавать новые реалии и делать это без истерик», - сказал Кочетков.

Под «истериками» правозащитник подразумевает возбуждение административного дела по статье об умышленной порче документов, которое было заведено на «молодоженов», и аннулирование их паспортов.

«Полиция Москвы повела себя совершенно по-скотски. Они ломились в дверь к этим ребятам, отключили им электричество, понабежала толпа сотрудников полиции в штатском, приехал аж сам заместитель главы полиции Москвы господин Захаров, чтобы требовать у ребят отдать паспорта. Целая боевая операция! Спасибо, что не стреляли! Зачем это было нужно? Из ерунды раздули историю, как будто были поколеблены основы госбезопасности», - возмутился Коетков.

Он отметил, что молодые люди собираются отстаивать свои права на брак в суде. Правозащитник пообещал помочь им в этом.

«У них совершенно незаконно отобрали паспорта, нанесли серьезный моральный ущерб. С этим надо разбираться, поэтому будем судиться», - заключил Кочетков.

Напомним, МВД завело административное дело на двух москвичей, которые заключили в Дании однополый брак и подтвердили его в столичном МФЦ штампами в паспортах. Мужчины утверждают, что не совершали ничего противоправного и предоставили в МФЦ все необходимые документы, которые требует российское законодательство. Тем не менее, паспорта обоих мужчин были аннулированы, а сотрудница, поставившая в них штампы о браке, уволена с работы.